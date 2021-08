Argentina: Denuncian a "Dragon Ball Super" por violencia simbólica

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires denunció ante la Defensoría del Público un capítulo de la serie Dragon Ball Super por violencia simbólica.

De acuerdo con la institución, el episodio, que salió a través de Cartoon Network Latinoamérica, reproducía el ejercicio de la violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor en el que se naturalizaba la vulneración de una niña, señala.

En la transmisión a la que se hizo referencia, el personaje del Maestro Roshi, le pide a uno de sus alumnos que le permita utilizar los "servicios” de una de sus mascotas mágicas, la cual puede transformarse físicamente. Allí le aclara que lo que quiere es "que se convierta en una hermosa jovencita”. Y se justifica diciendo "mi punto débil son mis pensamientos pervertidos que deseo superar”. Mientras tanto, Woolong (un cerdo) hace un raconto de otras situaciones de abuso que sufrió por parte del hombre, relata el comunicado en la página web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, apunta que el episodio en cuestión escenifica una multiplicidad de detalles morbosos: la adolescente encerrada con el adulto "Maestro Roshi” diciendo que no reiteradas veces y tratando de escapar, dando claras muestras de que no hay consentimiento; el Maestro, en su lugar de poder, diciendo que no puede detenerse, que es más fuerte que él; mientras que los demás personajes miran desde afuera no interviniendo en la situación.

Dan visto bueno

Desde la Defensoría consideraron que el capítulo vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes y entra en conflicto con la normativa sobre la erradicación de la violencia por razones de género.

En este marco, la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de este organismo analizó el capítulo objetado. El análisis identificó que contiene una escena de abuso y sometimiento por parte de un varón adulto mayor hacia una adolescente que resulta sumamente inconveniente en relación con la problemática del abuso sexual en la niñez y adolescencia, ya que naturaliza el abuso al volverlo parte del intercambio entre los personajes.

No la trasmitirán más

La denuncia en cuestión fue recibida con preocupación por parte de Cartoon Network y Warnermedia, quienes ante los señalamiento de las audiencias reconocieron que se trata igualmente de un error en la secuencia de programación dentro de los procesos que realiza el canal para evaluar la pertinencia y calidad de los contenidos a emitir.

De igual forma, informaron que, entre las medidas tomadas a partir de este hecho, han decidido sacar la tira completa del aire. También apuntaron que se hará la correspondiente edición no solo en el capítulo en cuestión, sino en la totalidad de la serie por si en un futuro se decidiera volver a transmitir.

Al margen, la empresa se mostró con la voluntad de coordinar acciones en conjunto para llevar a cabo capacitaciones, campañas y promover contenidos en el marco de al perspectiva de género.

ee (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires / Milenio / Twitter)