Argentina da la espalda a China

Argentina renunció a ingresar en los BRICS y apuesta por alejarse de Pekín al mismo tiempo que se alinea incondicionalmente con Estados Unidos.

El país sudamericano ha solicitado convertirse en socio global de la OTAN y quiere que Washington participe en la construcción de una base naval en la región austral de Tierra del Fuego.

DW Español:

