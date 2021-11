Argentina: AI alerta de "violencia policial" tras muerte de Lucas González

Amnistía Internacional expresó este viernes (19.11.2021) su preocupación por el "uso excesivo y abusivo de la fuerza" por parte de la Policía en Argentina, después de la muerte de Lucas González, un joven de 17 años que falleció el 18 de noviembre tras recibir disparos de agentes policiales que lo persiguieron a bordo de un vehículo en Buenos Aires.

En un comunicado, la organización de derechos humanos alertó sobre la "violencia policial" que envuelve este caso y exigió "un compromiso efectivo del Estado para prevenirla", subrayando la frecuente presencia de "malos tratos, asesinatos, desapariciones y torturas" en todo el país.

"El caso de Lucas González conmueve y duele, esta violencia extrema no puede repetirse. Debe avanzarse en una investigación urgente y efectiva sobre los hechos y las responsabilidades del caso, pero no basta", aseguró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en declaraciones recogidas por la entidad. "La repetición de hechos de violencia policial exige de todas las jurisdicciones del país un compromiso serio, efectivo y definitivo para garantizar que no tendremos otro caso como el de Lucas”, agregó Belski.

En este sentido, Amnistía Internacional reclamó una investigación "urgente" e "imparcial" sobre los actos de "violencia policial" que derivaron en la muerte de González. También, reiteró la necesidad de que el país suramericano implante "medidas estructurales", puesto que este tipo de casos "no son hechos aislados" en Argentina.

¿Qué pasó con Lucas González?

El jugador de la Sexta División de fútbol del Barracas Central falleció tras recibir disparos por parte de tres efectivos de la Policía de Buenos Aires. González, que estaba diagnosticado con "muerte cerebral" tras su ingreso en el Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, murió luego de 36 horas en el centro.

"No es posible que policías que deben estar al servicio terminen con la vida de gente inocente. Quiero expresar toda mi solidaridad con la familia de Lucas González. Pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y justicia”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente, Alberto Fernández, que tenía previsto reunirse con los padres del joven.

"Era un chico de 17 años que todos los días se levantaba a las cinco de la mañana para ir a entrenar. Mi hijo venía de entrenar, él no le hizo nada a nadie", lamentó la madre de la víctima en declaraciones a los medios.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires "apartó preventivamente" a los tres efectivos policiales que participaron en los hechos, ocurridos en el barrio porteño de Barracas, y les inició un "sumario interno".

