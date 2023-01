Ardern, agradecida, se despide como primera ministra de Nueva Zelanda

La hasta hoy jefa de gobierno de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo sentirse agradecida a su país en su último discurso oficial como Primera Ministra este martes (24.01.2023). La abrumadora mayoría de los neozelandeses le mostró su "amor, empatía y amabilidad", dijo la mujer de 42 años en un evento maorí en honor a Tahupotiki Wiremu Ratana, el fundador de un movimiento religioso y político en la nación del Pacífico.

Ella agradeció al pueblo de Nueva Zelanda desde el fondo de su corazón por "el mayor privilegio de mi vida", dijo. "Me voy con un sentimiento de gratitud por haber ocupado esta maravillosa función durante tantos años", dijo a los periodistas desde la cuna de uno de los movimientos políticos indígenas más influyentes del país.

Ardern dijo que no tenía previsto hablar en este acto, pero los asistentes no le dejaron otra opción., diciendo que no había planeado hablar, pero que los que estaban allí se negaron a darle una salida. "Mi experiencia general en este trabajo de Nueva Zelanda y los neozelandeses en este trabajo ha sido de amor, empatía y amabilidad", dijo. Y negó que la causa de su dimisión fuera el acoso y las críticas sufridas a través de las redes sociales. "Quiero que sepan que me voy con un mayor amor y afecto por Aotearoa [nombre del país en maorí] Nueva Zelanda y su gente que cuando empecé", explicó. Y añadió que "odiaría" que su salida fuera vista como "un comentario negativo" sobre el país.

La política dijo la semana pasada que dimitiría, que ya no tenía "energía", que no le quedaba "combustible en el tanque", después de cinco tumultuosos años al frente del gobierno, en los que lideró el país durante desastres naturales, su peor ataque terrorista y la pandemia del COVID-19. "Estoy lista para ser muchas cosas", dijo sin embargo hoy. "Estoy lista para ser una diputada en segunda fila. Estoy lista para ser una hermana y una madre", añadió. Su hija Neve tiene 4 años y comienza la escuela en junio.

Ardern se enfrentó a los medios de comunicación posiblemente por última vez como primera ministra, sonriendo ampliamente mientras se negaba a responder preguntas políticas, diciendo que ahora eran responsabilidad de su sucesor. Chris Hipkins, el que fuera ministro encargado de manejar la pandemia en el país, fue la única persona nominada para asumir el cargo de líder del Partido Laborista y la sustituirá al frente del gobierno del país a partir de mañana miércoles. Ardern dijo estar segura de que será un "primer ministro maravilloso".

lgc (afp/dpa/ap)