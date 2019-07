Arabia Saudita: ¿podrán las mujeres viajar al extranjero sin permiso de los hombres?

Arabia Saudita permitiría este año a las mujeres viajar sin el consentimiento de sus familiares varones, dicen medios. Según la presunta ley en preparación, a hombres y mujeres mayores de 18 años se les debe permitir salir del país sin el consentimiento de su tutor. Actualmente, los hombres menores de 21 años y las mujeres de cualquier edad pueden viajar solo con un permiso.

Este proyecto de ley causa gran revuelo toda vez que cada vez más mujeres de Arabia Saudita huyen y piden asilo en el extranjero.

"Incapacitadas” para siempre

En Arabia Saudita, cada mujer tiene un tutor. El padre es el primer guardián, y después de la boda, su marido. El vigilante de las mujeres solteras, también puede ser el hermano, el tío u otro pariente hombre. Las mujeres viudas también pueden tener a su propio hijo como tutor.

Pero así el régimen de tutela para salir del país caiga, otros parecen seguir vigentes: por ejemplo, si una mujer quiere casarse o abandonar un refugio femenino. Aunque aún no se ha tomado la decisión final, el cambio se ajustaría a la imagen que el joven príncipe heredero Mohammed bin Salman ha querido transmitir. Él quiere modernizar el país. Entre otras cosas, también aceptó que las mujeres puedan conducir, además de introducir pequeños alivios para las mujeres que quieren divorciarse.

Derechos de las mujeres, ¿un riesgo para el régimen?

A pesar de todo, mucho indica que la monarquía saudí no quiere reformas reales y solo usa a las mujeres para hacer propaganda. Una de las mujeres que hicieron campaña para pedir el levantamiento de la prohibición de conducir un automóvil en Arabia Saudita, Loujain Al-Hathloul, fue sacada de su auto en los Emiratos Árabes Unidos y llevada a Arabia Saudita. Allí todavía está tras las rejas.

Regina Nasr, una feminista saudí que vive en Australia, no cree en ninguna mejora real de los derechos de las mujeres en Arabia Saudita: "Quitarle a los hombres el control de las mujeres significaría el fin de la familia real, porque el sistema funciona, gracias a que los hombres que están reprimidos por el régimen gozan del poder sobre las mujeres. Así que si se les priva de ese privilegio, se levantarán contra la familia gobernante y reclamarán sus derechos".

Mohammed bin Salman al-Saud, príncipe heredero de Arabia Saudí

La sociedad saudí no aceptaría tal modernización porque los hombres creen que su honor es controlar a las mujeres, explica la activista saudí de los derechos de las mujeres. Ella está haciendo campaña por los derechos de las mujeres en Australia y quiere permanecer sin ser reconocida, por razones de seguridad.

El político saudí Mohammad Al-Zulfa, leal al régimen, desea levantar la tutela de las mujeres adultas y cree que puede implementarse. "Tienen la edad suficiente para cuidar a sus padres o hijos, trabajan, son autosuficientes y tienen responsabilidades", explica. Así que una mujer saudí ya no es la débil que necesita protección. Sin embargo, en cuanto a las niñas más jóvenes, aboga por la tutela, ya que necesitan apoyo y orientación.

"Ya no nos podrán silenciar"

Pero la liberalización política no es, en efecto, parte de la agenda del príncipe heredero. Muchas defensoras de los derechos de las mujeres, activistas y científicos, acusados de poner en peligro la seguridad del país, están tras las rejas. Los juicios contra once mujeres activistas no avanzan. Algunas son incluso amenazadas con la pena de muerte.

No todo lo que ha traído la libertad de conducir ha sido positivo: "Si una mujer comete una infracción de tránsito, solo puede salir de la cárcel con el permiso de su tutor", resalta Regina Nasr. La anunciada liberalización bajo el príncipe heredero Mohammed bin Salman debe entenderse solo como un apaciguamiento de la comunidad internacional.

Al final, una cosa sí puede asegurar Regina Nasr: "A las mujeres nos han quitado todo. Por eso mismo ya no nos podrán silenciar".

(jov/er)

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 1955: Primera escuela para niñas; 1970: Primera universidad para mujeres No siempre las chicas han podido ir a la escuela como estas estudiantes de Riad. La inscripción para la primera escuela para niñas comenzó en 1955 en Dar Al Hanan. En tanto, la Riyadh College of Education, la primera entidad de educación superior para mujeres, abrió sus puertas en 1970.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2001: Documentos de identidad para las mujeres A inicios del siglo XXI, las mujeres pudieron obtener sus documentos de identidad por primera vez. Estos sirven para comprobar quiénes son en casos de disputas por herencia y propiedad. Inicialmente los documentos fueron emitidos solo con el permiso del guardián de la mujer, y entregados directamente a él. Recién en 2006 las mujeres pudieron acceder a este derecho sin tener que pedir permiso.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2005: Fin de los matrimonios forzados... en teoría Si bien Arabia Saudita prohibió los matrimonios forzados en 2005, en muchos casos estos se han seguido negociando entre el futuro esposo y el padre de la novia, sin que estos crean pertinente considerar la opinión de la mujer.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2009: La primera mujer en el gobierno En 2009, el rey Abdullah nombró por primera vez a una mujer al frente de un alto puesto del Gobierno de Arabia Saudita. La socióloga Noura al-Fayez se convirtió en viceministra de Educación para Asuntos de la Mujer en 2009, y sigue en ese cargo hasta ahora, a fines de 2017.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2012: Primera mujer en los Juegos Olímpicos Arabia Saudita permitió a las mujeres competir en representación del país por primera vez en 2012. Una de las beneficiadas fue Sarah Attar, quien corrió los 800 metros en Londres. Usando un pañuelo en la cabeza, claro. Antes de que comenzaran las competencias, se especuló con la posibilidad de expulsar al país de los Juegos por discriminación de género si no permitía la participación de mujeres.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2013: Ahora pueden conducir motos y bicicletas Los líderes sauditas autorizaron a las mujeres a usar la bibicleta y también las motocicletas por vez primera en 2013, pero solo en áreas recreacionales, usando el velo islámico y con un familiar masculino presente.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2013: Primera mujer en la Shura En febrero de 2013, el rey Abdullah juramentó a las primeras 30 mujeres en la Shura, el consejo consultivo de Arabia Saudita. Esta medida permitió a las mujeres ser nombradas (por un hombre) en el puesto, pero pronto se les debería permitir también presentarse por sí mismas para el cargo.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2015: Pueden votar y ser elegidas En las elecciones municipales de 2015, las mujeres pudieron votar e incluso postular a cargos de elección por primera vez. Sí, en Nueva Zelanda ese derecho existe desde 1893 y en Alemania desde 1919, pero bueno... En las votaciones de 2015, 20 mujeres fueron elegidas para asumir cargos en los municipios.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2017: Primera mujer en la bolsa de valores En febrero de 2017, la bolsa de valores de Arabia Saudita nombró a la primera mujer directora de la entidad en toda su historia. ¿La precursora? Sarah Al Suhaimi.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2018: Derecho a conducir El 26 de septiembre de 2017, las autoridades anunciaron que las mujeres pronto serán autorizadas a conducir. A partir de junio de 2018, ya no necresitarán más permiso de su tutor masculino para obtener la licencia de conducir y no necesitarán tampoco que ese guardián las acompañe en el auto.

Derechos de las mujeres en Arabia Saudita: un camino lento 2018: Pueden ir al estadio La Autoridad General de Deportes anunció, el 29 de octubre de 2017, que a partir de comienzos de 2018, las mujeres podrán ir a los estadios. Tres recintos que hasta ahora solo reciben a hombres estarán acondicionados para ser utilizados también por mujeres. Autor: Carla Bleiker



