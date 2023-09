¿Aprender alemán en Instagram? Sí, es posible

Las preposiciones, los artículos, las declinaciones, las formas verbales, la pronunciación y hasta el significado de los apellidos alemanes. Todo eso es posible aprender de una manera poco convencional, pero bastante efectiva, a través de Instagram, donde diversos usuarios se preocupan de subir videos donde explican esos y otros misterios del idioma de Goethe. Y generalmente con bastante éxito, porque hay un nicho de público que desea acercarse de manera lúdica al alemán.

"Al principio solo hacía mis videos en inglés, pero enseguida me di cuenta de que hay mucha gente hispanohablante que quiere aprender alemán y venir a Alemania, así que me centré en la gramática y el aprendizaje de la lengua alemana y ahora explico todo eso en español”, cuenta a DW Jasmin Burger, quien a través de su cuenta @la_alemanitaa explica prefijos, comparativos y el uso de la palabra "doch” con paciencia y método.

Con 50 mil seguidores y su academia de cursos Jasminger , su cuenta es una plataforma llena de material para el interesado. "Lo que más piden los seguidores es explicar el acusativo y el dativo. Muchos piensan que tienen que dominar esto perfectamente después de 1 o 2 años de aprender alemán, pero eso es casi imposible. Es cierto que hay ciertas reglas que se pueden seguir, pero a veces hay que confiar en la intuición lingüística y eso requiere tiempo”, explica Burger.

Baile y dativo

Corría 2020 y Antonia Koch subía videos por diversión a TikTok. En ellos aparecía bailando salsa o bachata, pero de pronto sus seguidores empezaron a pedirle que enseñara alemán. "Comencé con miniclases y crecí rápidamente en esa red social”, dice Koch a DW, que reconoce que empezó a disfrutar mucho del proyecto y se expandió a Instagram. Para ella, se trata de una manera de ofrecer contenido "que puede despertar el interés por aprender el idioma”.

"Gracias a las redes sociales, el contenido puede llegar a personas de todo el mundo que quizá no sabían que el alemán era un idioma interesante. Algunas personas tienen familiares o amigos en Alemania y quieren aprender algunas palabras para su próximo viaje. Otros quieren trabajar o estudiar en Alemania, y otros simplemente están interesados porque les gustan los idiomas extranjeros”, explica Koch, que ya suma casi 200 mil seguidores en su cuenta @alemanconantonia.

Antonia Koch está al frente de la cuenta de Instagram @alemanconantonia. Imagen: Privat

El éxito fue tan rotundo, que ahora da clases en línea a través de www.alemanconantonia.com . "A veces me sorprende cuando alguien me escribe que decidió aprender alemán” gracias a los videos, explica Koch, quien hace unos días estaba en una fiesta latina y se encontró con un seguidor. "Estábamos todos bailando cuando un chico me gritó ‘Antonia, ya entendí el acusativo. ¡Ahora me falta el dativo, por favor!'. Me reí mucho, porque salió de la nada”.

Aprender metiendo la pata

Hay otras cuentas que vale la pena mirar si la aproximación al idioma es reciente, o incluso si ya se cuenta con cierta experiencia. @radi_aleman es una de ellas. Con 173 mil seguidores y una anfitriona energética, es una buena alternativa. @alemanicia también entra en ese selecto grupo de usuarios de Instagram que pueden ayudarnos a comprender mejor el idioma.

¿Qué une a todas estas influencers? No solo su condición de hablantes nativas, sino también un conocimiento excelente del español y unas ganas de enseñar contagiosas.

"Hoy en día, la mayoría de la gente quiere tanta información como sea posible en el menor tiempo posible y, por supuesto, de manera entretenida. Todo esto se combina en este tipo de contenido”, dice Burger, que estudió traducción e interpretación y fue enamorándose del español a medida que fue conociendo la cultura latinoamericana.

"Yo aprendo un idioma no porque me guste la gramática, sino porque me abre una puerta a un mundo nuevo, y el mundo latinoamericano, su gente y su forma de vida me fascinan”, explica, antes de dar un consejo a quienes se aproximan al alemán: "Hab den Mut Fehler zu machen!” (¡Ten el coraje de cometer errores!).

"Para mí, cualquier frase suena como poesía en español”, dice Koch, que también ha logrado desatar su pasión por la actuación gracias a los videos que sube a las redes sociales, al punto de crear a Luna, un personaje que le permite hacer más atractivas sus clases. "Luna nació porque pensé que podría crear algunas escenas usando otro personaje. Luna es mi lado más vivo y loquito”, revela. Y su meta, dice, es enseñarles a los alumnos que es posible reírse en el aprendizaje y olvidarse de aquello de que aprender otro idioma es estresante o aburrido.

