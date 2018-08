Apple y la pregunta del billón de dólares

Jueves 2 de agosto, poco antes del mediodía en la bolsa NASDAQ de Nueva York. El precio de las acciones de Apple salta a los 207,39 dólares. Es un momento histórico: la empresa alcanza un valor en el mercado de un billón de dólares. Nunca antes una empresa estadounidense había alcanzado esa cifra. "Es aterrador", dice el analista Howard Silverblatt, teniendo en mente el poder que tiene la compañía en el mercado. "Apple es como una institución independiente", sostiene.

Si Apple fuera un país, solo habría 16 estados más ricos en todo el planeta. Eso jamás siquiera lo soñó Steve Jobs cuando fundó Apple en el garage de sus padres, en 1976. Los grandes jugadores del mercado eran IBM y Microsoft. Cuatro años más tarde la empresa empezó a cotizar en la bolsa de valores. Desde entonces, el precio de las acciones ha crecido un 40.000 por ciento. Quién entonces haya invertido 10.000 dólares en Apple, hoy sería multimillonario.

Con el iPod y el iPhone, la compañía pasó en 20 años de ser una propuesta que coqueteaba con la bancarrota a convertirse en el negocio más rentable del mundo. Solo en el último trimestre Apple generó más de 61 mil millones de dólares. La lealtad de los clientes a esta marca parece imposible de romper. Los iPhones, iPads y MacBooks determinan la vida de muchos estadounidenses, por lo que convertirse en la empresa más valiosa del mundo no puede ser considerado sorpresivo, opina Silverblatt.

¿Inflado artificialmente?

Pero Apple no puede dormirse en los laureles. "Ahora Apple está en su mejor momento, pero eso no tiene por qué ser así en un año más", dice Silverblatt. Aunque hoy todo le sonríe a la firma, su competencia no está durmiendo. "El próximo enemigo de Apple podría ser un chico de 18 años, que justo ahora está sentado en su garaje", dice el analista.

El iPhone X.

Los críticos consideran que Apple está lenta en términos de innovación. La firma no ha tenido más un golpe comercial desde la muerte de su fundador, Steve Jobs, en 2011, dice el analista de Internet Robert Enderle. Su altavoz inteligente HomePod, su más reciente intento por generar una nueva categoría, se convirtió en casi una broma comercial debido a su alto precio y limitada utilidad. Por eso, el valor de la compañía está inflado, dice el especialista.

"Apple es rentable"

Una razón que explica por qué Apple es tan rentable tiene que ver con los iPhones, el teléfono móvil más caro del mercado. "Apple depende mucho del iPhone en este momento", dice Enderle. Más de la mitad de sus ingresos totales provienen del negocio de los teléfonos inteligentes.

En opinión de Enderle, eso ha sido muy importante a la hora de concretar esta carrera a la marca del billón de dólares. "Apple pone mucho énfasis en sus clientes y con esa lealtad obtener ganancias", dice. Los otros gigantes tecnológicos, Facebook y Google, en cambio, optan por explotar los datos de los clientes. Y Amazon, la segunda mayor empresa en términos de valor bursátil, pone más atención en el crecimiento que en las ganancias. Y el mercado siempre verá con mejores ojos a las empresas más rentables.

¿Y ahora?

Para seguir siendo el número 1, Apple busca no quedarse solo en productos de hardware. Una de las secciones con mayor crecimiento dentro de la empresa son servicios como App Store, descargas de música y almacenamiento en iCloud. El ingreso anual de este departamento llegó a los 35 mil millones de dólares, tres veces más que los de Netflix.

Ese motor de crecimiento es posible gracias a los más de 1.300 millones de usuarios que están firmemente arraigados en el mundo Apple. Eso protege a la firma de las ventas fluctuantes, afirma el banco de inversiones Morgan Stanley. Apple, dicen expertos, ha madurado su modelo de negocios y ha entendido que debe reforzar sus puntos fuertes en lugar de estar permanentemente buscando innovaciones en nuevas áreas.

Pese a la felicidad expresada por NASDAQ ante la marca del billón de dólares, ese es apenas un número más, dice el analista Silverblatt. "Lo importante es qué se viene ahora", afirma. "El próximo año será un gran desafío para Apple", apunta. La pregunta clave es si los fanáticos de la compañía seguirán dispuestos a gastar hasta 1.000 dólares o más por un teléfono móvil. De eso depende que Apple siga rompiendo marcas.

Autora: Anne Schwedt (DZC/DG)

