Antisemitismo y arte: nuevas críticas contra Documenta

Para ser una exposición de arte que solo se celebra cada cinco años, a la Documenta de Kassel se le da bastante bien mantenerse en el centro de atención. Tras la escandalosa edición de 2022, el debate actual tampoco es sobre arte, sino que vuelven a plantearse acusaciones de antisemitismo.

Después de meses de debate sobre la representación de clichés antisemitas en las obras del colectivo de curadores indonesios Ruangrupa en la Documenta 15, ahora se trata del apoyo al controvertido movimiento antiisraelí Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

El escritor indio Ranjit Hoskoté firmó en 2019 una declaración de una campaña, en la que Israel era considerada un Estado de apartheid que perseguía una limpieza étnica en los territorios palestinos. El pasado mes de marzo, Hoskoté fue nombrado como parte del comité de seis miembros para la selección del director artístico de la Documenta 16, que se celebrará en 2027. Hoskoté, que ya ha dimitido, rechazó tomar distancias de su firma en la declaración de 2019, como le exigía el director general de Documenta, Andreas Hoffmann.

Gobierno alemán cuestiona subsidios

La ministra de Estado de Cultura, Claudia Roth, por su parte, describió la carta del BDS de 2019 firmada por Hoskoté como "claramente antisemita” y llena de teorías de conspiración antiisraelíes. Como ya ocurrió tras de las disputas del año pasado, cuestionó la participación financiera del Gobierno alemán en Documenta.

Las subvenciones solo estarán disponibles "si hay un plan común y pasos de reforma visibles hacia el establecimiento de responsabilidades claras, una oportunidad real para que el Gobierno alemán participe y normas para prevenir el antisemitismo y la discriminación", dijo Roth.

La participación del Gobierno alemán en la Documenta 15 en 2022 ascendió a 3,5 millones de euros. La participación de los dos principales accionistas, la ciudad de Kassel y el estado federado de Hesse, fue de 21,5 millones.

Artista israelí renuncia debido a la guerra y el terrorismo

Para que el comité de selección vuelva a contar con todos sus miembros, Documenta no sólo tendrá que encontrar un sustituto para Hoskoté. La artista israelí Bracha Lichtenberg Ettinger renunció también a su encargo el pasado viernes (10.11.2023). Pero su decisión no estuvo relacionada con el debate sobre Ranjit Hoskoté. Según dijo, después de los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre, no le era posible participar en la elección del próximo director artístico.

Lichtenberg Ettinger había pedido en dos cartas a la dirección de Documenta que, en vista de la situación en el Cercano Oriente, ralentizaran el proceso de selección. Debido a la cancelación de vuelos, no había podido asistir personalmente a una reunión de la comisión unos días después de la masacre.

Según escribió en su dimisión, se conectó por video como si estuviera "paralizada bajo los cohetes”. "Durante nuestro almuerzo y pausas para el café, solo pocos días después de la masacre de Hamás que inició la trágica guerra, los detalles de la masacre y el secuestro de civiles, mujeres y bebés israelíes por parte de Hamás emergían en mi pantalla".

Lichtenberg Ettinger sugirió ajustar el cronograma del proceso de selección, escribió en su declaración, pero su solicitud no fue atendida por diversas razones procesales.

Una pausa fue discutida a varios niveles e inicialmente rechazada, según declaró el martes (14.11.2023) a la radio Hessischer Rundfunk el director general de Documenta, Andreas Hoffmann. Ahora son concebibles varias posibilidades. Una de ellas es reorganizar el comité de selección o, sencillamente, continuar el trabajo con solo cuatro personas. En cualquier caso, admitió también Hoffmann: "Tres años y medio es mucho tiempo. Realmente, podríamos permitirnos hacer una pausa por el momento, sin tener que renunciar a la Documenta 2027".

(rml/ms)