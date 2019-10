Antisemitismo en Alemania: "Algo que el Gobierno tiene que resolver"

DW: Señor Lauder, usted le entregará el Theodor Herzl Award a la canciller, Angela Merkel. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son sus intenciones?

Lauder: Primero que todo, la Canciller Merkel ha sido maravillosa con la comunidad judía en Alemania y ha sido una firme defensora del Estado de Israel. Por eso ella recibe el Herzl Award, el premio del mundo judío.

DW: Al mismo tiempo, el Congreso Mundial Judío ha presentado recientemente un nuevo estudio sobre el aumento del antisemitismo en Alemania. Usted escribió un artículo de opinión recientemente sobre estos hallazgos. ¿Cuál es su explicación?

Lauder: En primer lugar, siempre ha habido antisemitismo en Alemania, pero entre 1945 y 1980 estuvo oculto. En la última encuesta nos enteramos de los sentimientos de la gente hoy en día. Un 27 % de las personas ha dicho que tiene fuertes sentimientos antisemitas. Y las preguntas que nos hacemos son: ¿qué pasó?, ¿por qué la gente se siente así? Y esa es una de las cosas de las que que estamos hablando hoy.

DW: ¿Cuál es su explicación? Usted dijo que tenía un poco de angustia y que también estudia los resultados. ¿Cómo le está afectando?

Lauder: Pienso que la razón tiene que ver con la educación. Nosotros estamos a tres generaciones del Holocausto. Y mucha gente antisemita son jóvenes que nunca supieron lo que pasó en ese tiempo. Y yo creo que la enseñanza en las escuelas, aunque es buena, no es lo suficientemente fuerte como para permitir que los niños realmente puedan entender el horror que se vivió entonces.

DW: ¿Cuáles son, en su opinión, las fallas de los gobiernos y las elites políticas de este país en este terreno?

Lauder: En el campo político creo que cualquiera, en cualquier partido, que haya mostrado sentimientos antisemitas no debería estar en ese partido. Creo también que hay algunos partidos, que aunque son pequeños están basados prácticamente en teorías neonazis. Estos deberían estar prohibidos. Las marchas que tuvimos en Chemnitz o en Dortmund, aunque no llevaban signos de la Alemania nazi, no hay duda de lo que representaban. O en los estadios, donde un grupo completo de gente se levanta y saluda a Hitler ¿Qué nos dice eso? Esto es algo que el Gobierno tiene que resolver.

