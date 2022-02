António Guterres a Vladimir Putin: "impida que sus tropas ataquen Ucrania"

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, apeló este miércoles (23.02.2022) directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, para que no lance un ataque contra Ucrania, en medio de repetidos informes que apuntan a una invasión inminente.

"Si efectivamente esa operación se está preparando, sólo tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón: presidente Putin, impida que sus tropas ataquen Ucrania. Dé una oportunidad a la paz, demasiada gente ha muerto ya", dijo Guterres al abrir una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En un movimiento poco habitual, el jefe de la ONU habló ante el Consejo sin un discurso preparado y, de forma también muy extraordinaria, apeló directamente al líder de una de las grandes potencias internacionales.

Guterres, que hasta ahora siempre se había mostrado convencido de que Rusia no invadiría Ucrania, dio credibilidad a las indicaciones de un ataque inminente. "En el pasado reciente hubo varias situaciones con indicaciones similares, rumores similares y yo nunca los creí, convencido de que no pasaría nada serio. Me equivoqué", señaló.

Putín anuncia una "operación militar" en Ucrania

Por su parte, el presidente ruso anunció una operación militar en Ucrania para defender a los separatistas en el este del país.

"He tomado la decisión de una operación militar", declaró Putin en un inesperado mensaje por televisión poco antes de las 03H00 GMT. En el mensaje llamó a los militares ucranianos a "deponer las armas".

ama (efe, afp, reuters, ap, sky)