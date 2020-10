Angeliño: un español como caído del cielo para el RB Leipzig

En condiciones normales, los laterales no suelen destacar demasiado. A veces ganan un duelo individual, o dan un pase vistoso, o logran mandar un centro peligroso al área contraria. En la mayoría de los casos, son jugadores que ocupan una posición importante, pero no de las más llamativas en el fútbol. Por supuesto, siempre habrá excepciones. Roberto Carlos o Marcelo en el Real Madrid, Philipp Lahm con el Bayern Múnich, o Dani Alves y Jordi Alba en el FC Barcelona, son solo algunas de ellas.

En el RB Leipzig, José Ángel Esmorís Tasende está en camino de convertirse en uno de esos casos extraordinarios. El lateral de 23 años está de préstamo en el Leipzig desde hace nueve meses, cedido por el Manchester City. No pocos entrenadores en Europa envidian a Julian Nagelsmann por poder contar con los servicios de Angeliño.

La mejor formación

En el sistema de Nagelsmann, los defensores deben poner acentos ofensivos, incorporándose al ataque una y otra vez además de sus naturales labores defensivas. Esto fue algo nuevo para el español de 1,71 metros de altura. En la primera ronda del torneo anterior, Angeliño tuvo un perfil discreto, y a menudo "buscaba demasiado seguido a su próximo coequipero”, dijo Nagelsmann. "Entre tanto, juega ya más ofensivo y se acerca más frecuentemente al área contraria.”

Pep Guardiola fue crucial en la formación de Angeliño. (archivo)

Desde que comenzó la actual temporada, ha quedado demostrado que este sistema funciona. En la Bundesliga ha anotado dos goles en cinco partidos. "Tiene un recorrido impresionante. Además, siempre quiere ganar, siempre quiere tener el balón en los pies, y siempre quiere seguir trabajando. Tiene gran hambre de conocimiento, sabe escuchar, e implementa bien lo pactado”, dice Nagelsmann. Por si fuera poco, "se adapta muy fácilmente,y puede ocupar sin dificultades tres o cuatro posiciones distintas en la formación. Esto da la opción de modificar el esquema táctico sin necesidad de usar jugadores de recambio”, afirma el entrenador.

El gran motivador

Debido a todos estos aspectos, no extraña que en tan corto tiempo Angeliño se haya convertido en parte fundamental del RB Leipzig. Esta desarrollo no solo tiene que ver con Julian Naglesmann, como lo acepta el propio director técnico alemán. "él tuvo en Pep Guardiola un entrenador extraordinario, así que llegó con una formación excelente a nuestro club. Por eso, el tiempo de adaptación a la Bundesliga fue más corto.”

Julian Nagelsmann da libertades a Angeliño, y este responde con goles.

El carrilero español optó de manera consciente por jugar en el Leipzig, pese a que tenía ofertas de clubes como el FC Barcelona. Esto sí se debe a la figura de Nagelsmann. En técnico alemán, según Angeliño, "siempre me permite la creatividad. No me limita, sino que me brinda confianza, así como la libertad de tomar mis propias decisiones.”

Piedras en el camino

Un club como el Leipzig tiene un calendario de juegos muy ajustado. Por ello, Nagelsmann da de vez en cuando una pausa a sus jugadores clave. La rotación a veces causa inquietud en un equipo lleno de jugadores ambiciosos, ninguno de los cuales disfruta estar de mero espectador. En tales ocasiones, Angeliño ha sacado a relucir su temperamento. "En momentos en los cuales no juega, él puede ser un poco desagradable. Hasta el momento ha sucedido en una o dos ocasiones. Es también una muestra clara de su carácter”, dice Nagelsmann.

El RB Leipzig tiene la opción de compra sobre Angeliño, y esta se activará automáticamente tras una cuota determinada de partidos jugados. Nadie parece desear que dicha cuota no se cumpla. Si Angeliño se queda, significará que la Bundesliga contará por más tiempo con un jugador habilidoso, inteligente y competitivo. Julian Nagelsmann lo dice con vehemencia: "Simple y sencillamente, es para mí el tipo ideal de jugador.”

