Angela Merkel, una suerte para la Unión Europea

Cuando busca inspiración sobre el espíritu de Europa, la Canciller alemana escucha la Novena Sinfonía de Beethoven. Con la música de este himno europeo y el leitmotiv de la hermandad, es como con Europa, dijo Angela Merkel en su discurso ante el Parlamento Europeo. "Uno siempre descubre algo nuevo y siempre se vuelve a impresionar”.

Cohesión, solidaridad, democracia y derechos fundamentales. A estos temas le apunta la Presidencia alemana del Consejo de la UE en los próximos meses. Pero el discurso de Merkel ante los europarlamentarios fue nebuloso. Lamentablemente, no hubo mucha información concreta sobre la forma en que se propone superar el mayor desafío para la UE: las consecuencias de la pandemia.

La madre de todas las crisis

Ella espera poder acordar, todavía en este verano, un enorme fondo de recuperación, así como el presupuesto para varios años. Los débiles deben ser ayudados sin sobrecargar a los fuertes. Es muy amable de su parte decirlo, pero ¿cómo hacerlo? El alcance, la financiación y el desembolso de la ayuda para la recuperación de la economía siguen siendo muy controvertidos. Lamentablemente, no hay ninguna señal de cómo Angela Merkel vaya a poner de acuerdo a donantes y receptores.

Bernd Riegert

Merkel tiene que liderar una revolución europea, nada menos. La superación de la crisis del coronavirus podría unir a los estados de la UE más estrechamente que nunca antes a través de la deuda conjunta. El argumento más fuerte que la canciller alemana posee es la inmensa dimensión del desafío. Es tan enorme que todo el mundo tiene que entenderlo: sin un acuerdo rápido, no habrá otra cosa que fracaso. La propia Merkel ya dio un giro de 180 grados en mayo con su propuesta de un fondo de reconstrucción financiado mediante la deuda. Se anima a sí misma, recordándonos que la UE ya ha superado tantas crisis. Pero esta es más grande que todas las demás.

Pero la crisis no se limita a la UE, lo que ya es bastante grave. La Canciller subrayó repetidamente que Europa debe ser consciente de su responsabilidad con el mundo. Pero no dijo cómo debería actuar la UE en esta crisis económica y política mundial. La "cooperación con África" y el "diálogo con China" fueron mencionados como consignas de moda, sin contenido. Ni siquiera mencionó a Estados Unidos, América Latina, el Oriente Medio o el sur de Asia.

Suerte en medio de la desgracia

Para la Unión Europea es una feliz coincidencia que una líder experimentada en manejar crisis marque el rumbo decisivo de la vida después de la pandemia. Es un golpe de suerte que esta líder también represente al Estado miembro más fuerte de la UE, que se ha visto debilitado por la pandemia pero que sigue teniendo un buen rendimiento. ¿Quién, si no Angela Merkel, podría tener éxito en mantener unida a la UE en esta crisis tan profunda? Todavía tiene dinero y está dispuesta a usarlo.

También es una feliz coincidencia que Angela Merkel tenga que asumir esta enorme tarea al final de su carrera política. Ya no aspira a un cargo, no tiene necesidad de mostrar ninguna consideración y no está planeando ningún legado. Ella puede actuar más libremente que muchos otros. Eso se lo señaló a los europarlamentarios.

Ella debe aprovechar esta oportunidad. Hace solo dos años, en el verano de 2018, la canciller fue descartada como "el más lamentable pato cojo” de la UE. Ahora está agobiada con expectativas y esperanzas demasiado altas. Así de rápido se puede voltear la hoja.

(jov/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |