Angela Merkel investida Honoris Causa en Harvard

La canciller alemana, Angela Merkel, fue investida doctora Honoris Causa por la universidad de Harvard este jueves (30.05.2019). Luego de ser recibida con un aplauso, fue presentada como "una de las líderes más respetadas e influyentes de la era de la posguerra".

En su discurso ante los estudiantes, Merkel comenzó en inglés, pero luego cambió a alemán. Recordó sus años en la alemania del este y luego abordó varios temas a lo largo del discurso, entre ellos los desafíos que representa el cambio climático..

Asimismo, llamó a los estudiantes a que "derriben los muros de la ignorancia y la estrechez mental porque nada tiene que permanecer como está".

La canciller advirtió a los estudiantes de que no se debía dar nada por sentado: "No se olviden que la libertad nunca puede darse por garantizada. Les sorprenderá comprobar la cantidad de cosas que son posibles. Recuerden que dejar atrás lo viejo es parte del nuevo comienzo. Y sobre todo que no hay nada predeterminado: todo es posible".

Merkel también reconoció la responsabilidad histórica de Alemania, así como el tema del perdón, y señaló que "las relaciones entre Alemania y Estados Unidos también muestran cómo los antiguos enemigos pueden convertirse en amigos".

Durante ese pasaje, subrayó la importancia de las relaciones transatlánticas basadas en valores compartidos, refiriéndose al famoso discurso de graduación de 1947 en Harvard de George Marshall, en el que reveló su plan para ayudar a reconstruir Europa después de la guerra.

En alusión a la política actual de Estados Unidos, dijo que "el proteccionismo amenaza los cimientos de nuestra prosperidad". Merkel propuso un camino diferente: "Multilateral en lugar de unilateral, global en lugar de nacional, exterior en lugar de aislacionista. En resumen, tenemos que trabajar juntos en lugar de hacerlo solos".

En esta visita a Estados Unidos, Merkel y el presidente norteamericano Donald Trump no se reunieron.

DG (dpa, afp)

