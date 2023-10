Ana Correa: “Las crisis son un motor para la creatividad”

En los años setenta nacía el grupo teatral peruano Yuyachkani que celebra más cincuenta años de actividad tanto artística como política. Una de sus representantes, la dramaturga Ana Correa, visita Berlínpara dar una conferencia en el Instituto Iberoamericano. DW habló con la artista sobre su obra y labor.

Yuyachkani es una palabra quechua que significa "estoy recordando”. La idea de recordar y revisar el pasado de manera consciente está muy presente en el grupo teatral: "Nos preguntamos cómo podemos utilizar los elementos del presente para ‘remirar' nuestra historia, porque cada generación debe hacerlo”.

En ese remirar es que aparece una nueva obra, "María J.”, que se basa en la vida de la activista feminista peruana María Jesús Alvarado Rivera. "Es un trabajo documental histórico sobre ella y sus múltiples conexiones con la vida social, cultural y política del Perú y Latinoamérica desde una mirada del presente”, dice Ana Correa.

En la obra se entremezclan la ficción y la realidad, "se toman en cuenta los discursos y lenguajes contemporáneos de lo escénico donde las historias personales se encuentran con las historias sociales. El lenguaje escénico transita por el testimonio, la representación y presentación de hechos y vidas de las propias intérpretes y los personajes que se evocan”.

Correa recuerda que María Jesús Alvarado Rivera fue una socióloga, maestra, autodidacta, que inició la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer peruana y el derecho al voto en la segunda década del siglo XX. "Su lucha no fue solo por la mujer, sino que también alcanzó a los niños, al obrero, al indígena, a los afrodescendientes. Fue una adelantada a su época, pareciera que ella perteneciera más a nuestro presente que al pasado”, afirma.

Los hermanos Grimm en Perú

En 1981, Yuyachkani presentó la obra que les daría un gran renombre en el mundo, "Los músicos ambulantes”, basada en "Los Saltimbanquis” de Luis Enríquez y Sergio Bardotti, que se une con el cuento de los hermanos Grimm "Los músicos de Bremen”. La pieza cuenta la migración del interior hacia Lima. Así como César Brie resignificó la Ilíada con símbolos de la cultura andina, Yuyachkani lo hace con la obra de los ehrmanos Grimm repensando a sus personajes, los animales protagonistas, como personajes del Perú. "Por ejemplo, el perro es un niño norteño, la gata es una niña del Amazonas, el burro es un hombre brioso de los Andes y la gallina, que soy yo, es una mujer adulta afroperuana”, explica.

Yuyachkani: una visión de la historia de Perú. Imagen: Pablo Delano/Archivo Yuyachkani

Para Correa, Yuyachkani repasa la historia del país y busca darle un contexto desde el presente. "Las técnicas que usamos en estos cincuenta años han sido una respuesta a las crisis porque a partir de estas es que surgen las preguntas que luego van a ser un motor para la creatividad en cada espectáculo. La coyuntura del país nos llama a la acción y nuestra manera de hacer es tomar el espacio escénico donde se cruza el arte con la vida y se mezcla la realidad con la ficción”.

Ana Correa piensa que en su actividad y labor "es importante recuperar la memoria histórica de las mujeres que lucharon antes que nosotras. Si digo en primera persona me da coraje y me amplía el horizonte. Mi pequeña lucha es parte de un todo que no terminará cuando yo me vaya. Mi vida tendrá mucho más sentido, mi pequeño trabajo entrará en un río inmenso”.

