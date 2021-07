An San gana su tercera medalla de oro, mientras detractores critican su corte de pelo

La arquera surcoreana An San se alegró este viernes (30.07.2021) de convertirse en la primera arquera olímpica que gana tres medallas de oro en unos mismos Juegos, a pesar del acoso e insultos que ha recibido en Internet en los últimos días por su peinado.

La surcoreana An, de 20 años, se convirtió en blanco de la hostilidad en línea en su país, Corea del Sur, tras cortarse el pelo, un look calificado de "feminista" por algunos usuarios de las redes sociales.

Este término se ha asociado a un aumento del sentimiento misógino entre los jóvenes surcoreanos. Cuando habló con los periodistas, su entrenador intervino y les dijo que no hicieran preguntas no relacionadas con la competición. Ella misma se negó a responder a una pregunta sobre el acoso en línea.

"No me gustaría mencionar nada más que la competición y mis habilidades y técnicas", afirmo An a los medios de comunicación.

De izquierda a derecha: Elena Osipova, del Comité Olímpico Ruso, An San, de Corea del Sur, y Lucilla Boari, de Italia, celebran en el podio de la competición individual femenina de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Victoria olímpica

An, de 20 años, se impuso a la rusa Elena Osipova por 6-5 en la tanda de tiro, tras remontar un 5-3 en contra en el campo de tiro con arco del parque Yumenoshima. Con el marcador empatado a 5-5 tras cinco sets, An acertó un 10 con su siguiente flecha, mientras que Osipovca solo consiguió un 8. La italiana Lucilla Boari se hizo con el bronce por 7-1 frente a la estadounidense Mackenzie Brown, que había llevado a An a un desempate en las semifinales.

Anteriormente, en los Juegos de Tokio, An ganó el oro inaugural por equipos mixtos con Kim Je Deok, de 17 años, y formó parte del equipo femenino ganador.

"Estoy muy contenta y satisfecha por haber conseguido tres medallas de oro, y creo que también será beneficioso para el equipo y la federación en el futuro", dijo An a través de un intérprete.

"Ya me había hecho una prueba de tiro, así que me dije a mí misma que podía hacerlo. Estaba completamente segura de que era un 10 y estaba muy contenta por ello".

Corea del Sur, cerca de lograr gran hazaña en tiro con arco

El último éxito de An significa que Corea del Sur está a un oro de arrasar con todos los oros de tiro con arco como en Río 2016, con la prueba masculina que concluye el programa el sábado.

La nación asiática domina este deporte desde que regresó a los Juegos Olímpicos después de más de 50 años, en 1972, con 27 oros en 44 pruebas disputadas.

FEW (Reuters, dpa)