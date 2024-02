AMLO y la Prensa: ahora el New York Times

La relación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,con la prensa no ha estado carente de tensión. Y este jueves (22.02.24) escaló un peldaño, cuando el gobernante reveló públicamente datos de la corresponsal del New York Times en México, como su número de teléfono, durante su conferencia matutina. La reportera le había enviado preguntas para un artículo que preparaba sobre una investigación estadounidense -que se cerró- sobre una presunta entrega de dinero de carteles del narcotráfico a la campaña de AMLO de 2018.

López Obrador volvió a tocar el asunto este viernes, restándole gravedad. "No exageren, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, pero además es la representante de The New York Times”, dijo, en respuesta a una pregunta que se le formuló en la rueda de prensa "mañanera”, según citó la agencia efe.

Pero las cosas no son tan simples para todos. Por lo pronto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que "iniciará una investigación de oficio ante la divulgación del número telefónico de una periodista de The New York Times”, con el objeto de "establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”.

Violencia e inseguridad en México

La polémica cobra particular relevancia ante el trasfondo de la violencia y la inseguridad que aqueja a la prensa en México. Si bien la organización Artículo 19 registró 5 periodistas asesinados en el país en 2023, lo que representa una baja con respecto a 2022, en que fueron 13, el último informe de Reporteros sin Fronteras indica que "aunque el número de periodistas asesinados en América Latina ha caído significativamente, de 26 en 2022, a 6 en 2023, los profesionales de la información siguen sin trabajar con seguridad, como demuestran los recientes secuestros y ataques armados acontecidos en México”.

Más allá de las estadísticas de asesinatos y ataques físicos, Artículo 19 registra un clima de hostilidad que reflejó en su informe "Violencia contra la prensa: entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado”, del primer semestre de 2023. "Las agresiones con mayor registro este semestre fueron las intimidaciones y hostigamientos con 68 casos (25% del total), seguidos del uso ilegítimo del poder público con 61 casos (22.43%), y amenazas, con 49 casos (18.01%). Estas tres categorías en conjunto sobrepasan el 65% de todas las agresiones y ataques contra periodistas y medios en el país”, señala el reporte.

Ante este telón de fondo, el resguardo de los datos de los periodistas resulta evidente. Por eso causó inquietud también la noticia lafiltración de datos de 263 periodistas acreditados para cubrir la conferencia de López Obrador.

Filtraciones y descalificaciones

"Desde el reciente hackeo a la base de datos de los periodistas que acuden a la conferencia de prensa matutina, hasta las diatribas y descalificaciones cotidianos a los comunicadores y el asesinato de informadores, la administración de AMLO ha creado un entorno y caldo de cultivo de agresiones permanentes y sistemáticas a la prensa en México”, escribió Jorge Bravo, el 2 de febrero pasado, en El Economista. En su comentario consideró que "es delicada la filtración en sitios clandestinos de Internet porque la base de datos exhibió datos personales como identificaciones con foto y domicilio de los periodistas, varios de los cuales han imprecado y puesto contra las cuerdas al Ejecutivo Federal con interrogantes incisivas sobre su gobierno y desempeño”.

Las recriminaciones lanzadas por el presidente contra la prensa tienen una larga historia. El portal Animal Político consignaba varios dichos de AMLO en este sentido. Por ejemplo, una vez utilizó la expresión "hampa del periodismo” cuando se le cuestionó por el despido de personal de salud. "No sé está despidiendo a nadie, es propaganda, es para afectarnos, ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos, desde luego, pero en el hampa del periodismo se usa mucho la calumnia que cuando no mancha, tizna”, cita Animal Político.

En otra oportunidad, AMLO arremetió contra el periodista Carlos Loret de Mola, columnista de la sección en español del Washington Post, quien había publicado una investigación sobre un hijo de López Obrador. "En un descarado intento de desacreditar e intimidar, López Obrador presentó una diapositiva que pretendía mostrar los ingresos de Loret de Mola en 2021. Afirmó que eran ‘15 veces' más que el salario del presidente, aunque Loret de Mola dice que los montos presentados eran falsos y que no ha trabajado para al menos una de las organizaciones mencionadas desde 2019. Compartir públicamente la información financiera confidencial de un ciudadano es un abuso de poder sin precedentes. López Obrador también ha amenazado con pedir a las autoridades fiscales que confirmen esta información, lo que violaría las leyes de privacidad de México”, escribió a propósito el Washington Post.

En el caso actual, el periódico New York Times también reaccionó. En X, calificó lo ocurrido con su corresponsal como "una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas a periodistas van en aumento”.

(ers/chp)