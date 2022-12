AMLO pide a Bad Bunny dar un concierto gratis en el Zócalo

Tras el problema que se presentaron con los boletos duplicados y falsos del concierto de Bad Bunny el fin de semana en el Estadio Azteca en Ciudad de México, donde varias personas se quedaron afuera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado ante la polémica. En su conferencia de prensa, el mandatario le hizo al cantante puertorriqueño una cordial invitación para que dar un concierto gratis en el Zócalo de la capital mexicana.

Asegurando que le "produjo sentimientos” ver a cientos de jóvenes "tristes que no pudieron entrar" a sus conciertos en el Estadio Azteca, debido a la polémica con Ticketmaster, AMLO agregó que conoce el trabajo del cantante así como lo considera una persona "sensible" y por ello ver los testimonios de cientos de jóvenes que no pudieron entrar, aún pagando una gran cantidad de dinero, lo ha motivado a extender la oferta.

AMLO anuncia medidas en polémica con Ticketmaster

"Tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió allá en el Azteca”, dijo López Obrador.

Retomando la polémica, el mandatario reprochó el actuar de la Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece) ante la empresa Ticketmaster, acusada de duplicar boletos. Asimismo, indicó que ya dio instrucciones al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield para que Ticketmaster reembolse la totalidad del boleto y el excedente al que tienen derecho quienes compraron su boleto para Bad Bunny.

El artista más rentable del momento

El boricua finalizó con su concierto en Ciudad de México su gira para presentar su disco "Un verano sin ti”.

Durante ese tiempo, en total, el cantante dio 81 espectáculos en diversas partes del mundo cuyas ventas generaron un ingreso gigantesco de 434.9 millones de dólares. La hazaña convierte al "conejo malo" en el primer latino con la mayor cifra por sus tour musicales, según informó la revista musical Billboard.

Con ello superó a Elton Jonh, quien con su gira "Farewell Yellow Brick Road” logró, en 2022, recaudar 274 millones de dólares y a Ed Sheeran, que con su gira "Mathematics” acumuló 251 millones de dólares.

