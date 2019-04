AMLO exige saber si fue el Gobierno español quien filtró su polémica carta

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, demandó este jueves (11.04.2019) al diario mexicano Reforma que revele si fue el Gobierno de España el que filtró la carta en la que el izquierdista reclamaba que la Corona española se disculpara por los agravios en la conquista de América. "Cuándo se trata de una carta al Rey que representa al Estado español sería interesante saber si el Gobierno español filtró la carta porque esto tiene una connotación distinta", dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.

Lopez Obrador ha insistido en varias ocasiones que "en aras de la transparencia" el periódico revele su fuente. Tras conocerse la carta, España expresó que lamentaba que hubiera sido divulgada, cuando era un asunto que debía tratarse por la vía diplomática. Reforma publicó en respuesta declaraciones de Ana Cristina Ruelas, directora para México y Centroamérica de la organización internacional defensora de la libertad de prensa Articulo 19, en las que expresa su preocupación por la actitud del presidente: "Solicitar revelar las fuentes es preocupante en principio porque puede generar un efecto inhibidor de las mismas fuentes para seguir informando y, por lo tanto, truncar el ciclo informativo", dijo Ornelas.

Si bien no hay una ley federal en México sobre el derecho de los periodistas a no revelar su fuente, en varios estados, entre ellos Ciudad de México, este derecho está consagrado en sus constituciones locales. "No sucede nada (si no se revela la fuente), que se serenen los expertos", remató el tema este jueves López Obrador. España ha señalado que "no tiene que pedir perdón" a ningún país, diciendo que la llegada de los españoles a las actuales tierras mexicanas "no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas". (afp)

