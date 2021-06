AMLO critica el financiamiento de EE. UU. a ONG mexicana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este lunes (31.05.2021) de "intromisión" el presunto financiamiento de Estados Unidos a una organización civil crítica de su Gobierno.

"Nunca debería de hacerse, no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre y soberano", señaló el mandatario durante su habitual conferencia matutina.

El pasado 7 de mayo, López Obrador dijo que envió al Gobierno de Estados Unidos una nota diplomática sobre la supuesta financiación a la ONG Mexicanos contra la Corrupción, pero este lunes lamentó no haber recibido respuesta. "Si actuaran con escrúpulos morales los que reciben estos recursos estarían ahora expresando que van a cambiar, que ya no van a aceptar este financiamiento, pero no", añadió el líder izquierdista.

Al anunciar la nota diplomática, el presidente aseguró que la organización habría recibido 1,8 millones de dólares desde 2018 a través de la Embajada estadounidense en el país. Vinculó a esa ONG con la coalición de partidos opositores que busca arrebatar a su partido el control de la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo 6 de junio.

Tras la solicitud de información a Washington, Mexicanos contra la Corrupción -que realiza investigaciones periodísticas sobre irregularidades administrativas- afirmó que su trabajo es legal. "Más allá del grave desconocimiento que ello (las acusaciones) revela sobre el sistema de cooperación internacional, reiteramos la absoluta legalidad de nuestro trabajo", indicó la ONG.

La ciudadanía mexicana acudirá a las urnas para elegir, además, a 15 de los 32 gobernadores estatales y a miles de alcaldes y otros funcionarios locales.

