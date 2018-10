¿Amenaza el caso Khashoggi las relaciones entre EE. UU. y Arabia Saudí?

Los Estados Unidos y Arabia Saudí debaten las medidas que se pueden tomar si resulta que efectivamente el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado por agentes saudíes mientras visitaba el consulado del país en Estambul a principios de este mes. De hecho, el fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un "castigo severo" si se probaba que Arabia Saudita había matado a Khashoggi, y decidió enviar al secretario de Estado Mike Pompeo al reino el lunes (15.10.2018).

Riad respondió a las acusaciones calificándolas de "mentiras" y amenazó con represalias por cualquier posible sanción económica por parte de Estados Unidos u otros países occidentales. "El reino afirma su rechazo total a cualquier amenaza e intento de socavarlo a través del amago de imponer sanciones económicas, el uso de presiones políticas o la repetición de falsas acusaciones", publicó la agencia estatal de prensa saudí.

¿Cómo sería el 'castigo'?

Hasta el momento no está claro cómo Trump "castigaría" económicamente al reino por la desaparición del periodista pero importantes figuras en el Congreso de Estados Unidos, como el senador de Florida Marco Rubio, han sugerido que se frene la venta de armas a Arabia Saudita. "No hay suficiente dinero en el mundo que nos permita recuperar la credibilidad en materia de derechos humanos si no avanzamos y tomamos medidas rápidas", dijo Rubio. El senador republicano Jeff Flake propuso cortar la ayuda militar estadounidense a las fuerzas lideradas por Arabia Saudí que participan en el conflicto en Yemen.

Las compañías privadas ya han tomado una postura firme ante las acusaciones. El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, junto con otros líderes de Wall Street como el presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford, se retiraron de la conferencia Future Investment Initative del reino.

"Los inversionistas globales están reconsiderando seriamente sus acuerdos con Arabia Saudí debido a la presión de los medios de comunicación y sus clientes", dijo a DW Günter Meyer, Director del Centro de Investigación sobre el Mundo Árabe en la Universidad de Maguncia. Añadió que la desaparición de Khashoggi tuvo un "grave impacto en la actitud económica global hacia el reino".

¿Recorte en la producción de petróleo?

Martin Beck, profesor del Centro de Estudios Contemporáneos del Medio Oriente en la Universidad del Sur de Dinamarca, dijo a DW que Arabia Saudí podría reaccionar a las posibles sanciones de EE. UU. reduciendo su producción de petróleo: "Si los saudíes reducen el petróleo que produce su país en una cantidad significativa, podrían causar mucha tensión en los mercados del petróleo y hacer que los precios se disparen en un período muy corto de tiempo, lo que perjudicaría a las economías occidentales", afirmó. Tal medida afectaría a la gran cantidad de consumidores estadounidenses que dependen de los autos para el transporte.

"Arabia Saudí también ha sugerido que podría reducir sus inversiones en la economía de Estados Unidos, que actualmente es de unos $ 800 mil millones (€ 690 mil millones)", agregó Meyer. Un recorte, añadió, "perjudicaría significativamente la economía de los EE. UU."

Trump y las poco probable duras sanciones

A pesar de la dura postura de ambos lados, los expertos dudan de que haya una escalada entre los Estados Unidos y Arabia Saudita. "Dudo que Trump promulgue sanciones punitivas, ya que no creo que la presión pública sea lo suficientemente alta como para que lo haga ahora", dijo Meyer, recordando que Trump se mostró muy orgulloso de haber ido a Arabia Saudí el año pasado. Una visita en la que firmó múltiples acuerdos de armas. Además, agregó que Rusia espera beneficiarse de la tensión, con la posibilidad de que Riad compre más armas a Moscú e incluso permita una base militar rusa en territorio saudí.

Beck también duda que la relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos esté en peligro. El experto señala que los dos países están alineados para reducir la influencia iraní en la región. "Creo que los saudíes, si actúan de manera racional, realmente no pueden enfrentarse a los Estados Unidos", concluyó.

