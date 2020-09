América Latina y El Caribe pierden 220 millones de toneladas de alimentos al año

De cómo el cambio climático está cambiando nuestra comida

El primer año sin “vino de hielo”

Los amantes de este tipo de vino no tienen suerte este año. No se produjo ni una sola botella de vino de hielo porque en este invierno no ha habido heladas. La temperatura debe bajar a -7 grados centígrados, al menos una vez, para que el vinicultor pueda cosechar las uvas. Esto no ha sucedido en los últimos meses.