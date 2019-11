América Latina recuerda a sus muertos

Así es el Día de los muertos en México

Fascinación en todo el mundo

Pero la fascinación por esta tradición no solo ha permeado entre los mexicanos, también entre los extranjeros, quienes han adoptado la festividad por su significado y colorido. El filme de James Bond "Spectre" (2015), en el que aparece una procesión en México con calaveras, y películas como "The Book of Life" (2014) y "Coco" (2017) han incrementado la popularidad de la festividad en el mundo.

Autor: Cristina Papaleo (efe, afp)