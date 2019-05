América Latina celebra la iniciativa de Alemania para la región

Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), afirma que el subcontinente se encuentra ante un dilema: "Tenemos un gran avance en lo que se refiere al acceso a internet. Yo diría que más del 58 por ciento de la población de América Latina y el Caribe ya está conectada, por vías móviles o fijas. El problema que tenemos es la baja calidad. Todavía estamos en 3G en la mayoría de los países. Tenemos que movernos al 4G, incluso al 5G y eso es lo que decían por aquí: ¿Quién nos va a llevar al 5G más rápido, China, Europa o Estados Unidos?, plantea Bárcena en conversación con DW.

La bióloga y diplomática mexicana explica que la región no estará en condiciones de hacerlo por sí sola. "Ése es el dilema que estamos enfrentando, porque para poder avanzar en la telemedicina y en una serie de innovaciones tecnológicas necesitamos una banda ancha y una infraestructura muy potentes. Somos más internet de consumo que de producción, pero necesitamos dar ese salto para incorporar lo digital a los procesos productivos".

La digitalización y el vertiginoso desarrollo de tecnologías punta en ámbitos como la inteligencia artificial, o la ingeniería genética, están revolucionando nuestra vida cotidiana y suponen una transformación de la correlación de poder geopolítico. "Quien tiene el mejor acceso a los datos, controla la materia prima de la inteligencia artificial, quien establece los estándares y tiene las patentes, tiene la hegemonía en la competencia internacional", dijo el ministro del Exterior alemán, Heiko Maas al inaugurar la conferencia Future Affairs Berlin 19.

Estados Unidos vs China

"Estados Unidos y China han reconocido hace tiempo que quien tiene la supremacía digital, tiene en sus manos un poder geopolítico, eso explica la creciente dureza con la que compiten entre sí", afirmó Maas. Al encuentro fueron invitados representantes de gobiernos latinoamericanos, de instituciones académicas, de la sociedad civil y activistas de ambos lados del Atlántico, con el objetivo de debatir sobre los desafíos que representa la revolución digital para las democracias de Europa y de América Latina y el Caribe.

"La iniciativa del ministro Maas ha tocado un nervio importante", afirma el ministro del Exterior de Chile, Roberto Ampuero. "Hay dos grandes influencias tecnológicas, una viene de Estados Unidos, la otra de China, en productos de lo más sofisticados. Pero Europa no se ha quedado atrás". El diplomático y escritor destaca las buenas relaciones de su país con China y Estados Unidos.

"Chile tiene las mejores relaciones con China. Es nuestro principal socio comercial. Con Estados Unidos también, desde luego, es nuestro principal inversionista. Este también es un país con el que compartimos una serie de valores que nos unen mucho y que tienen una larga historia. Para nosotros estas dos opciones están allí, siempre".

Ampuero destaca la apertura comercial de Chile, con 36 tratados de libre comercio que le permiten el acceso a unas 64 economías del mundo, que conjuntamente aportan un 90 por ciento del PIB mundial. "En el caso de la sociedad digital y la red 5G y todo lo que es el cable transpacífico, nos interesa que estén el máximo de empresas interesadas", dice, y destaca la transparencia del gobierno chileno en el manejo de licitaciones.

Sin embargo, Ampuero coincide con su homólogo alemán: "Hay que aprender a coordinarse entre países que tienen que navegar en estas aguas que están muy tormentosas. Chile es uno de esos países que observan con mucha incertidumbre lo que está ocurriendo. Necesitamos de mercados abiertos, necesitamos el multilateralismo y promover la democracia, los derechos humanos, las libertades individuales. Por eso estamos aquí trabajando en esa dirección y por eso felicitamos al ministro Mass por esta iniciativa de Alemania que ha tenido una gran aceptación".

Elogios a la iniciativa alemana

Ampuero no es el único que no escatima en elogios al gobierno alemán que convocó a una conferencia de dos días de duración, en la que lanzó su iniciativa para América Latina y el Caribe. En ella participaron jefes diplomáticos de unos veinte países del subcontinente.

"Esta iniciativa abre una nueva etapa", afirma el ministro del Exterior de Paraguay, Luis Castiglioni. "Quiero destacar una frase del discurso de apertura del ministro Maas. Dijo que en el siglo XXI Alemania no solamente va a ser amigo y aliado, sino vecino de América Latina. Esa frase es fundamental, porque habla de la decisión de construir una cercanía en todas las áreas, política, económica, social y cultural, es decir, tenemos todas las áreas para trabajar de manera conjunta".

El jefe diplomático paraguayo destaca que prácticamente toda América Latina comparte la misma visión que impulsa Alemania en un afán por construir un futuro mejor. "Nosotros nos adherimos plenamente al apego a valores universales, al derecho internacional, a la vigencia de la democracia, a la construcción de libertades públicas y la preservación del medioambiente. Celebramos esta iniciativa y esperamos que sea el inicio de un mecanismo permanente en donde Alemania y América Latina trabajemos conjuntamente".

Alicia Bárcena coincide. "Alemania tiene una visión de desarrollo. No es solamente una visión de negocios. A mí me gusta mucho que Alemania no solamente tiene una propuesta de cómo invertir, comerciar, llevar sus empresas, porque otros países solo piensan en eso. Alemania tiene una propuesta más integradora. Incluso el estudio que se presentó ayer aquí de McKinsey, menciona el B to C, el Business to Consume, el cómo ayudar al consumo subiendo sueldos, mejorando la situación de la gente. Esa es la única manera como vamos a poder salir adelante, porque la desigualdad conspira contra todos y yo creo que Alemania tiene una propuesta muy importante. Me da mucho gusto que esté volviendo a acercarse a América Latina y el Caribe".

