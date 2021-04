Alto funcionario de Pekín admite que las vacunas chinas son poco eficaces

El máximo responsable chino de la lucha contra la enfermedad, en un inusual reconocimiento, dijo que las vacunas actuales ofrecen una baja protección contra el coronavirus y que la mezcla de las mismas es una de las estrategias que se están considerando para aumentar su eficacia.

China ha distribuido cientos de millones de dosis de vacunas de fabricación nacional en el extranjero y confía en ellas para su propia campaña de inmunización masiva.

Mejorar sus índices de eficacia

Pero el director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, Gao Fu, dijo en una conferencia el sábado (10.04.2021) que era necesario mejorar sus índices de eficacia.

"Resolveremos el problema de que las vacunas actuales no tienen tasas de protección muy altas", dijo Gao en una presentación sobre las vacunas chinas COVID-19 y las estrategias de inmunización en una conferencia en la ciudad suroccidental de Chengdu. "Ahora se está estudiando si debemos utilizar diferentes vacunas de distintas líneas técnicas para el proceso de inmunización”.

También alabó los beneficios de las vacunas de ARNm, la tecnología que está detrás de las dos vacunas consideradas más eficaces, Pfizer-BioNTech y Moderna, meses después de cuestionar si el método, entonces no probado, era seguro.

El director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, Gao Fu.

Un "completo malentendido"

En un mensaje enviado a The Associated Press, Gao dijo a última hora de la noche del domingo que se refería a los índices de eficacia de las "vacunas en el mundo, no particularmente en China". No respondió a otras preguntas sobre a qué vacunas se refería.

Así, Gao Fu dijo que era un "completo malentendido" que él hubiera dicho que las vacunas chinas ofrecen un bajo nivel de protección, en comentarios al periódico estatalGlobal Times el lunes (12.04.2021).

Según él, la adaptación de las secuencias de las vacunas o la administración de diferentes vacunas una tras otra podrían ser opciones para aumentar la protección. "Las tasas de protección de todas las vacunas del mundo son a veces altas y a veces bajas. Cómo mejorar su eficacia es una cuestión que debe ser considerada por los científicos de todo el mundo", dijo Gao.

Menos datos disponibles sobre las vacunas chinas

Sus comentarios provocaron una reacción porque hay muchos menos datos disponibles sobre las vacunas chinas que las que se producen en muchos otros países.

Los críticos se han quejado de la falta de transparencia de las vacunas chinas, que no han sido autorizadas en muchos países europeos. Los datos de la tercera fase de los estudios clínicos son especialmente solicitados.

Dado que China tiene la pandemia de coronavirus en gran medida controlada y apenas registra infecciones locales, hasta ahora solo se han publicado estudios de otros países en los que se utilizan las vacunas.

Sinovac: diferentes índices de eficacia

La vacuna de Sinovac, por ejemplo, suscitó preocupación cuando se descubrió que tenía diferentes índices de eficacia en cada uno de los ensayos que realizó en distintos países, que oscilaban entre el 50% y más del 83%.

Un portavoz de Sinovac, Liu Peicheng, reconoció que se han encontrado diferentes niveles de eficacia, pero dijo que eso puede deberse a la edad de las personas en un estudio, la cepa del virus y otros factores.

Pekín aún no ha aprobado ninguna vacuna extranjera para su uso en China continental.

El portavoz de Sinovac, Liu, dijo que los estudios han encontrado que la protección "puede ser mejor" si el tiempo entre las vacunas es más largo que el actual de 14 días, pero no dio ninguna indicación de que podría ser una práctica estándar.

FEW (AP, dpa)