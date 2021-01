Hamburguesa, bistec o pizza del congelador, para muchos algo habitual en la mesa. En muchos supermercados, la comida rápida no saludable suele ser más barata que las frutas y verduras ricas en vitaminas. Sin embargo, lo que comemos no solo afecta a nuestra salud. Una cuarta parte de todos los gases de efecto invernadero que dañan el clima provienen de la agricultura, pero no todos los alimentos son automáticamente asesinos climáticos.

La carne, por ejemplo, influye en el cambio climático mucho más que el pescado, los huevos o los productos vegetales. Especialmente el ganado emite grandes cantidades de metano y no es raro que se talen bosques para su cría. Sin embargo, no es tan simple, pues el daño climático que produce la carne depende de la frecuencia del consumo y de su procedencia, por ejemplo: ¿viene de una granja cercana o de lejos?

Cambio climático y producción alimentaria

Las consecuencias del cambio climático, como las sequías o las fuertes lluvias, están destruyendo las cosechas y restringiendo gravemente el cultivo de alimentos en cada vez más lugares del mundo. Es necesario encontrar alternativas, no solo a la carne. Necesitamos opciones disponibles para todos y que sacien.

El paquete educativo "Alimentación del futuro: comida respetuosa con el clima para todos” muestra diversas propuestas: ¿cómo podemos producir más alimentos en el futuro sin dañar el medioambiente y sin ocupar tanto espacio? ¿Cómo pueden adaptarse los agricultores a las consecuencias del cambio climático que ya son inevitables? ¿Y cómo podemos cocinar menús respetuosos con el clima sin renunciar a nuestros platos favoritos?

Alimentación respetuosa con el clima en el aula

El material es adecuado para jóvenes a partir de los 12 años y permite a los maestros abordar el tema de la "alimentación respetuosa con el clima” de forma lúdica e interactiva en el aula. Puede utilizarse gratuitamente para fines no comerciales.

El paquete educativo contiene:

1 cuaderno para maestros (con fichas de actividad y soluciones)

1 cuaderno para alumnos (con fichas de actividad, sin soluciones)

6 películas (1 opcional) y 3 artículos (los enlaces se encuentran en los cuadernos)

Para la enseñanza presencial:

Por favor, descargue el "cuaderno para maestros” para preparar su clase. Ahí encontrará todas las fichas de actividad como plantilla, así como los manuales explicativos con soluciones. El "cuaderno para maestros” está disponible en formato PDF al final de esta página en "descargas”.

Para la enseñanza a distancia:

Además del "cuaderno para maestros”, también puede descargar el "cuaderno para alumnos” en la sección "descargas” para la enseñanza a distancia. A continuación, puede enviar el archivo PDF a sus alumnos, por ejemplo, como un archivo adjunto en un correo electrónico. El "cuaderno para alumnos” contiene solo las fichas de actividad (sin soluciones). Los alumnos pueden trabajar en todas las tareas de forma independiente en una computadora, guardarlas y enviárselas por correo electrónico. Para editar el "cuaderno para alumnos” se requiere el programa Acrobat Reader, que se puede descargar gratuitamente aquí.

Escríbanos

¿Tiene preguntas sobre nuestros paquetes educativos de Global Ideas o necesita una versión impresa del material incluido el DVD? Escríbanos a: globalideas@dw.com.