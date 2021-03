Alexei Navalny se declara en huelga de hambre

"Exijo que me permitan ver al médico. Mientras eso no suceda, me declaro en huelga de hambre", anuncia Alexei Navalny en una carta escrita a mano y colgada en la cuenta oficial de su equipo en Telegram. El líder opositor ruso, que afirma sufrir de dolores en la espalda y en las piernas, cuenta además en la misiva que esta siendo "torturado" mediante la privación del sueño al despertarle cada hora todas las noches. "¿Qué más puedo hacer? Tengo derecho a ser visitado por un médico y a recibir medicamentos", añade.

Navalny, que se encuentra desde el pasado 11 de marzo en el centro penitenciario número 2 de la región de Vladímir, cerca de Moscú, asegura que "cada reo tiene el derecho de invitar a un especialista para que le examine y consulte". "Incluso yo (tengo ese derecho), aunque sea inocente", agregó en la misiva, dirigida al director de la prisión.

Navalny recuerda que en agosto de 2020 fue envenenado con el agente químico Novichok cuando se encontraba en Siberia, tras lo que cayó en coma y fue trasladado a una clínica en Alemania, por lo que sugiere que ese puede ser el motivo de su actual deterioro de la salud. "Considero que el empeoramiento de mi estado de salud es una consecuencia directa de la acción e inacción de los funcionarios de los servicios penitenciarios destinada deliberadamente a negarme la debida asistencia médica y minar mi salud", afirmó.

Medio millar de médicos han firmado una petición en la que demandan al Kremlin y a los servicios penitenciarios la inmediata asistencia médica a Navalny. Además, su esposa, Yulia Naválnaya, se dirigió al presidente ruso, Vladímir Putin, desde su cuenta de la red social Instagram para que libere "inmediatamente" al político, aunque el Kremlin le recomendó dirigirse a los servicios penitenciarios.

lgc (afp/efe)