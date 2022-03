Alexei Navalni: “Putin tiene miedo a la verdad”

El opositor ruso Alexei Navalni prometió este martes (22.03.2022) continuar su lucha contra el Kremlin y dijo que el presidente Vladimir Putin tiene "miedo de la verdad", en una serie de tuits publicados justo después de ser condenado a nueve años de prisión por presunta estafa. A través de Instagram, llamó a seguir luchando contra el "régimen mentiroso y ladrón” de Putin.

"Putin tiene miedo de la verdad, siempre lo he dicho. La lucha contra la censura, llevando la verdad al pueblo de Rusia, sigue siendo nuestra prioridad", escribió. "Les agradezco a todos el apoyo. Y quiero decirles: el mejor apoyo para mí y otros presos políticos no es la compasión o las palabras cálidas, sino las acciones. Cualquier acción contra el régimen mentiroso y ladrón de Putin. Cualquier enfrentamiento a estos criminales de guerra", escribió en la red social.

Recordó su primera condena, en 2013, cuando llamó a sus seguidores a no quedarse con los brazos cruzados. "Este sapo acomodado en la tubería de petróleo no se irá por sí solo", añadió. En ese sentido, señaló que destinará la parte en metálico del Premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo como el "primer aporte" a un fondo para seguir investigando la corrupción.

Cínica violación

"El número (de años de la condena) no importa. Es una tablilla sobre el camastro carcelario, solo eso. Y ni yo ni mis camaradas nos quedaremos esperando ", aseguró, al señalar que su ilegalizado Fondo de Lucha contra la Corrupción no solo continuará trabajando, sino que se proyectará a nivel internacional. "Los ciudadanos de la UE me otorgaron este premio por luchar contra la corrupción. Lo agradezco y dirigiré este dinero a continuar la lucha", añadió.

En tanto, Amnistía Internacional (AI) afirmó que la condena impuesta a Navalni es una cínica violación de los derechos humanos y está motivada políticamente. "El veredicto era predecible, pero eso no lo hace menos impactante. El mundo no debe ignorar este veredicto y sus implicaciones en el contexto de las horrendas violaciones de derechos humanos que estamos presenciando como resultado de la agresión rusa contra Ucrania", afirmó Agnès Callamard, secretaria general de AI.

DZC (EFE, AFP)