Alertan sobre riesgos cardiovasculares por uso alternado de cigarros normales y electrónicos

Está demostrado que fumar provoca infinidad de enfermedades graves. Casi una de cada cinco muertes en EE. UU. se deben a este mal hábito. ¿Pero, y si el tabaco se alterna con los cigarrillos electrónicos? Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), es igual de malo.

Fumar cigarrillos electrónicos y tradicionales (de combustión) no implica menos riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares que si solo se fuma tabaco tradicional, según un estudio publicado este viernes (06.05.2022) en la revista Circulation.

"Demostrar que el consumo dual tiene un riesgo similar al de fumar solo cigarrillos es importante, porque muchas personas lo combinan con cigarrillos electrónicos pensando que el riesgo es menor", explicó el autor principal del estudio Andrew C. Stokes, de la Universidad de Boston.

Una base de datos de todo tipo de fumadores

Los investigadores revisaron los datos del Estudio de Evaluación de la Población sobre el Tabaco y la Salud (PATH) de más de 24.000 adultos, de los cuales el 50% tenía 35 años o menos, y el 51% eran mujeres.

Los participantes se clasificaron en cuatro grupos: uno de 14.832 no fumadores (algunos de ellos ex fumadores o ex usuarios de cigarrillos electrónicos); otro de fumadores de cigarrillos electrónicos (822 personas); un tercer grupo de fumadores tradicionales (6.515 personas), y el cuarto con fumadores de ambos tipos de cigarrillos (1.858 personas).

No hay grandes diferencias entre los fumadores duales

Entre todos ellos, en los 12 meses anteriores al estudio, había más de 1.480 personas que habían sufrido una enfermedad cardiovascular y más de 500 casos de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular.

El estudio halló que, en comparación con fumadores de tabaco normal, quienes combinaban los cigarrillos tradicionales con los electrónicos no presentaban grandes diferencias en el riesgo de cualquier enfermedad cardiovascular ni en el riesgo de un ataque cardíaco, una insuficiencia cardíaca o un accidente cerebrovascular.

"Muchos fumadores que intentan utilizar los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar el cigarrillo tradicional en realidad continúan utilizando ambos productos, convirtiéndose en usuarios duales, donde no vimos ninguna reducción del riesgo cardiovascular", insistió Stokes.

Consejos para evitar el cáncer Dejar de fumar El tabaquismo es el factor de riesgo evitable que más muertes por cáncer causa en todo el mundo. Se estima que el 22 por ciento de todas las muertes por cáncer se deben al tabaquismo. Pero no sólo fumar, sino también mascar y aspirar tabaco provocan cáncer. Como también fumar pasivamente, inhalando el humo de tabaco del ambiente.

Consejos para evitar el cáncer La obesidad favorece la aparición del cáncer La obesidad es la segunda causa de cáncer. El problema es la elevada cantidad de insulina en sangre. Aumenta el riesgo de padecer cáncer de riñones, vesícula y de esófago. Las mujeres con sobrepeso producen más hormonas femeninas, lo que favorece dos tipos de cáncer: el de cuello de útero y el de mama.

Consejos para evitar el cáncer Hábitos saludables para prevenir el sobrepeso El sobrepeso y la obesidad están estrechamente relacionados con un mayor riesgo de cáncer de esófago, intestino, mama, útero y riñón. Según los estudios, la práctica regular de deportes de resistencia y un peso normal, unidos a una alimentación sana con mucha fruta y verdura y pocas carnes rojas, pueden reducir considerablemente el riesgo de sufrir cáncer.

Consejos para evitar el cáncer Carne roja, cuanta menos, mejor El consumo de carne roja puede favorece la aparición del cáncer. El motivo exacto no ha sido aún aclarado, pero los estudios lo demuestran. Peligrosa es sobre todo la carne de res seguida por la de cerdo, pero en menor medida. El consumo de pescado, en cambio, previene el cáncer.

Consejos para evitar el cáncer Protegerse del exceso de sol El cáncer de piel es uno de los más frecuentes y fáciles de prevenir. Hay que utilizar protector solar y evitar el sol cuando la radiación ultravioleta es más fuerte, entre las 10 y las 16 horas. Sombreros, indumentaria y lentes de sol ofrecen una protección adicional. Ahora se sabe que las camas solares que emiten rayos ultravioletas también son cancerígenas.

Consejos para evitar el cáncer La consulta preventiva Algunos tipos de cáncer pueden ser detectados antes de que causen algún síntoma. Realizar autoexámenes con regularidad, ya sea de la piel o de las mamas, así como las consultas preventivas puede ayudar a diagnosticar y a tratar algunos tipos de cáncer en forma temprana. Los médicos pueden informar y aconsejar sobre las diferentes posibilidades y sobre qué examen tiene sentido en cada caso.

Consejos para evitar el cáncer Evitar las infecciones Las infecciones son responsables de casi el 22 por ciento de las muertes por cáncer en los países en vías de desarrollo y de un 6 por ciento en las naciones industrializadas. Los virus de hepatitis causan cáncer de hígado, el del papiloma humano, cáncer de útero y el helicobacter pylori, aquí en la imagen, aumenta el riesgo de cáncer gástrico. Contra algunos bacilos existen vacunas preventivas.

Consejos para evitar el cáncer Consumir poco alcohol De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de alcohol ingerida aumenta el riesgo de sufrir cáncer. El alcohol es un factor de riesgo para algunos tipos de cáncer como el de boca, garganta, laringe, esófago, hígado, intestino y mama.

Consejos para evitar el cáncer Evitar las sustancias nocivas Según la ONU, la contaminación del aire, del agua y del suelo con agentes cancerígenos origina entre el uno y cuatro por ciento de todos los casos de cáncer. Los agentes cancerígenos se forman, por ejemplo, cuando los alimentos se contaminan con aflatoxinas (moho) y dioxinas. La contaminación del aire por la calefacción de carbón duplica el riesgo de cáncer de pulmón entre los no fumadores.



Los expertos advierten sobre uso de cigarrillos eléctricos

En comparación con el consumo exclusivo de cigarrillos tradicionales, los especialistas observaron que fumar solo cigarrillos electrónicos se asociaba con un 30%-40% menos de enfermedades cardiovasculares, aunque advirtieron que hacen falta más datos y tiempo de estudio.

"Es importante recordar que en el caso de los cigarrillos tradicionales, hicieron falta décadas de consumo y vigilancia para proporcionar la solidez de las pruebas que ahora tenemos y que confirman el daño altamente significativo de los cigarrillos de combustible", dijo Rose Marie Robertson, subdirectora científica de la Asociación Americana del Corazón.

"La gente debe saber que los cigarrillos electrónicos contienen nicotina adictiva y sustancias químicas tóxicas que pueden tener efectos adversos sobre su sistema cardiovascular y su salud en general", agregó.

"Los cigarrillos electrónicos no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para dejar de fumar. Instamos a todas las personas que fuman y están interesadas en dejar de fumar a que hablen con sus médicos y su equipo de salud sobre otras opciones eficaces para dejar de fumar aprobadas por la FDA", concluyó Robertson.

JU (efe, newsroom.heart.org, ahajournals.org)