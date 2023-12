Alemania y su sueño de los Juegos Olímpicos

Las futbolistas de la selección están redescubriendo lo que eran antes. Las virtudes alemanas de determinación, eficiencia y valentía, a menudo resaltadas pero rara vez vistas, volvieron a quedar patentes en la victoria del equipo sobre Dinamarca en la UEFA Women's Nations League (UWNL), en Rostock.

Es el ADN del que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha estado orgullosa por mucho tiempo pero, al menos últimamente, rara vez ha podido alardear. El viernes, en un encuentro de vida o muerte, el equipo femenino se impuso gracias a una actuación que resumió todo lo que aspiran a ser.

Difícilmente podría haber un mejor telón de fondo para el regreso de estos valores tan resaltados que una tarde helada en Rostock, en el mar Báltico. Fue el escenario perfecto para que Alemania tomara una posición e hiciera una declaración contra sus vecinos del norte. Ante un público de poco más de 19.000 espectadores, el equipo local era soberano.

"Los espectadores influyeron en el resultado", dijo a DW la lateral alemana Giulia Gwinn después del partido. "Esta noche fue realmente un gran escenario. Los fanáticos nos apoyaron. Estuvieron allí en cada momento en que las cosas se pusieron un poco intensas o agotadoras, y eso realmente ayuda a cada jugadora", expresó.

Hrubesch infundió confianza a las jugadoras

Los cabezazos de la capitana Alexandra Popp y la defensora Marina Hegering en la primera parte dieron al equipo la ventaja que necesitaba. El comienzo perfecto del partido llegó a un final perfecto: Klara Bühl anotó el tercero en el minuto 93. Fue un gol que representó un gran paso hacia las finales de la Liga de Naciones el próximo febrero y, por lo tanto, una posible clasificación a los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Alemania encontró en Horst Hrubesch un técnico interino cuya segunda etapa al mando del equipo le ha permitido estabilizar un barco inestable. Salvo una sorpresa en Swansea la próxima semana contra Gales, Hrubesch puede contentarse por un trabajo bien hecho.

Alemania ha ganado cuatro de sus cinco partidos de la UWNL y ocupa el primer lugar de su grupo Imagen: Memmler/Eibner-Pressefoto/picture alliance

"Hasta ahora he dicho que el partido más difícil es el que viene", dijo Hrubesch tras la victoria. "Pero no creo que las muchachas dejen que nadie les quite esta felicidad ahora".

Es probable que Hrubesch entregue las riendas a un sustituto permanente en un futuro próximo, pero dejará al equipo en mejores condiciones que en las que se encontraba. Gracias a su convicción renovada, su confianza recuperada y sobre todo al redescubrimiento de la alegría en su juego, Alemania vuelve a parecer una fuerza a tener en cuenta.

"Él te diría que no debería dársele ningún mérito, que somos nosotras las que tenemos todas las capacidades, pero eso es exactamente lo que él hace por nosotras", cuenta la jugadora Sydney Lohmann a DW. "Él nos da esta convicción, este sentimiento de que somos imbatibles si nos desempeñamos bien".

Un documental deja al descubierto las cicatrices del verano

El partido del viernes coincidió con el lanzamiento de un documental retrospectivo de la Copa Mundial realizado por la emisora alemana ZDF, que buscaba, entre otras cosas, exponer las grietas bajo la superficie en el torneo disputado en Australia.

Las jugadoras expresan allí su frustración por encontrarse alojadas lejos de los estadios, se cuestionan las peculiaridades del personal de la DFB (incluidas extrañas órdenes para que el equipo controle periódicamente su orina y use sus camas solo para dormir).

Pero, si bien esta película recorre viejas tumbas en un intento de descubrir qué salió mal con la exentrenadora Martina Voss-Tecklenburg, la actuación contra Dinamarca fue una prueba de que estas jugadoras han pasado a nuevos terrenos.

El equipo superó el tumulto del verano y dejó atrás la inquietud que caracterizó los últimos meses del mandato de Voss-Tecklenburg. Alemania vuelve a mirar con firmeza hacia adelante y ofrece razones para creer que su futuro será brillante. (rr/dz)