Alemania y las drogas: ¿proteger en vez de castigar?

"La abstinencia no lo es todo", dice Heino Stöver. Tal vez, esa frase del investigador de adicciones de Fráncfort podría resumir las más de 200 páginas del séptimo "Informe Alternativo sobre de Drogas y Adicción”. Stöver presentó el informe en Berlín este miércoles (07.10.2020) en su calidad de presidente de la asociación "Akzept", junto con la Asociación Alemana del Sida y otros expertos del campo de la investigación de drogas. Bajo el lema "proteger en lugar de castigar", el informe se centra en la reducción de los daños, también mediante la "distribución regulada por el Estado de sustancias ilegales", es decir: cannabis en las farmacias. El informe, explica Stöver, quiere crear una "vía alternativa al estancamiento de la política de drogas" en Alemania.

El estancamiento que lamentaba Stöver se pudo observar a principios de septiembre, cuando la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) presentó la situación de la delincuencia relacionada con las drogas. Según el presidente de la BKA, Holger Münch, a pesar de todas las persecuciones, los delitos relacionados con las drogas han aumentado continuamente durante años. En el informe oficial se habla de una "demanda elevada y continua de estupefacientes" y, al mismo tiempo, de una "disponibilidad muy elevada". En 2019, se registraron casi 360.000 delitos relacionados con drogas. La mayor proporción correspondía a la categoría de "delitos relacionados con el consumo", es decir, se detenía a personas que poseían pequeñas y bajas cantidades de drogas para su propio uso. La disuasión no funciona.

"Inútil y perjudicial"

"La policía no representa un regulador en el mercado de la droga", dice Heino Stöver sobre las cifras de la BKA. "Además, la policía persigue principalmente a los consumidores y no a los traficantes y contrabandistas". Para el investigador, la política de persecución penal es sobre todo dos cosas: inútil y perjudicial. La "política de drogas del mañana" que él reclama quiere actuar más inteligentemente: se propone reducir los riesgos para la salud asociados con el consumo y combatir las estructuras delictivas mediante la distribución de sustancias regulada por el Estado.

El camino hacia este objetivo es largo, también en el caso de la marihuana, la droga ilegal más consumida en todo el mundo y en Alemania. Casi cuatro millones de alemanes ha fumado cannabis al menos una vez desde 2018. Los expertos estiman que existe un número significativamente mayor de casos no registrados.

En noviembre de 2019 Daniela Ludwig, comisionada del gobierno alemán para las drogas, presentó su propio informe.

A pesar de este gran número de personas criminalizadas, la comisionada de drogas del gobierno alemán, Daniela Ludwig, sigue oponiéndose a la legalización. De todos modos, Ludwig, que pertenece a las filas de la Unión Cristianosocial (CSU), confirmó a DW que ella podría imaginarse que este tipo de delitos sea tratado en el futuro como una simple infracción reglamentaria.

Ley de Control del Cannabis

La portavoz de política de drogas del grupo parlamentario de Los Verdes en el Bundestag, Kirsten Kappert-Gonther, apoya una nueva iniciativa. "Tenemos que sacar el cannabis del mercado negro y ponerlo bajo el control del Estado, desde el cultivo hasta la distribución y la venta", dijo a DW. Con este fin, el partido ya había presentado un proyecto de "ley de control del cannabis" en el Bundestag en febrero de 2018. A mediados de septiembre, el proyecto fue rechazado por los partidos de la coalición CDU, CSU y SPD, así como por la AfD.

Kirsten Kappert-Gonther, portavoz de política de drogas de Los Verdes, quiere impulsar la "ley de control del cannabis".

Como especialista en psiquiatría, Kappert-Gonther sabe del tema. Durante muchos años ha trabajado con adictos y ha observado que "cuando la gente se da cuenta realmente de que ya no puede hacer frente a su consumo y quiere buscar ayuda, a menudo no lo hace porque tiene miedo de ser criminalizada". La dirigente opina que "se debe permitir que una persona adulta decida lo que consume o no. El derecho penal no tiene nada que ver al respecto".

Si Los Verdes entran en negociaciones de coalición después de las elecciones federales del otoño de 2021 –algo que parece probable en vista de la fuerza del partido en las encuestas–, Kappert-Gonther espera que la política de drogas juegue un papel importante. (gg/dzc)