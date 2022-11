Alemania y la colaboración científica con Corea del Norte

Corea del Norte ha realizado gran cantidad de pruebas con misiles balísticos en 2022. El dictador Kim Jong-un quiere tener más armas de destrucción masiva y sus recursos militares aumentan rápidamente. Eso no sería posible sin avances científicos y tecnológicos, razón por la cual del Consejo de Seguridad de la ONU ha vedado el intercambio académico y la transferencia tecnológica a ese país asiático. En total, hay 9 paquetes de sanciones contra Corea del Norte.

En noviembre de 2016, tras el quinto ensayo nuclear del régimen comunista, la ONU pidió a sus miembros suspender toda cooperación científica con ese país, exceptuando casos puntuales, con permiso especial. El experto japonés en desarme Katsuhisa Furukawa participó entre 2011 y 2016 en el panel de expertos de la ONU sobre Corea del Norte.

"Estas medidas de sanción se adoptaron en el entendido de que Corea del Norte podía adquirir conocimientos e información relacionada con armas de exterminio masivo, a través de la investigación básica o aplicada en campos civiles", explicó a DW.

Cooperación con la Universidad Kim Il-sung

Pero este mensaje pasó inadvertido para el Instituto Max Born (MBI, por sus siglas en alemán), con sede en Berlín, especializado en investigación láser con carácter civil. Este prosiguió su cooperación, principalmente con un grupo de investigadores con sede en la Universidad Kim Il-sung, en Pyongyang.

Se trata de la principal universidad de elite norcoreana y sus investigaciones son cruciales para el programa nuclear y balístico del país. Según el experto nipón Furukawa, ha sido investigada por "múltiples violaciones de las sanciones". Pero el MBI continuó con la investigación conjunta, no solo tras el endurecimiento de las sanciones en 2016, sino también tras el sexto y hasta ahora último ensayo nuclear norcoreano, en 2017.

Estudiantes de la Universidad Kim Il-sung de Corea del Norte (archivo).

Un investigador del MBI publicó nueve artículos conjuntamente con científicos norcoreanos entre 2017 y 2020. Dichos artículos se refieren a la investigación básica en tecnología láser, donde las aplicaciones en el mundo real no son evidentes de inmediato. Pero los expertos militares coinciden en que el láser tendrá un papel en las guerras del futuro.

DW debatió por separado sobre el artículo más reciente con diez expertos independientes, seis físicos y cuatro especialistas en no proliferación de armas. La mitad de los físicos consultados no vio peligro en el asunto. Los restantes podrían imaginar un potencial uso militar en el futuro. Por su parte, los expertos en no proliferación se mostraron alarmados por el peligro de uso dual.

¿De quién es la responsabilidad?

El científico del MBI alemán declinó una entrevista con DW. La dirección del MBI dijo a DW, en una declaración escrita, que el instituto "no realiza ninguna investigación militar, sino exclusivamente investigación básica civil con láseres". Agregó que desconocía el endurecimiento de las sanciones: "En ningún momento, por ejemplo, hemos recibido una petición del Ministerio de Educación e Investigación de suspender los contactos científicos con Corea del Norte".

La libertad científica está protegida por la Constitución alemana. El Gobierno se abstiene de dictar prohibiciones y la responsabilidad de la evaluación del peligro recae en los científicos. Si tienen dudas sobre la posibilidad de un doble uso, se les pide que se pongan en contacto con las autoridades de control de las exportaciones para que las revisen. Este no fue el caso del MBI. El investigador involucrado, obviamente, no vio ningún peligro, y sus superiores se enteraron muy tarde de la cooperación. Así que no se produjo ninguna revisión.

El último trabajo conjunto del MBI con investigadores norcoreanos se publicó en 2020, porque el MBI acabó poniendo fin a la cooperación. Al respecto, el instituto indicó a DW: "El motivo fue la creciente preocupación en la dirección por el papel de Corea del Norte en la política internacional. El MBI no coopera con los representantes del régimen de Corea del Norte y quiere evitar cualquier apariencia de cooperación."

(ers/rml)