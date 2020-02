Alemania y Austria rechazan propuesta de presupuesto europeo de Bruselas

La semana en imágenes (del lunes 3 al domingo 9 de febrero de 2020)

"1917" eclipsa a sus competidoras en la guerra de los Bafta

El largo plano secuencia -simulado- de "1917" se impuso este domingo en los premios Bafta al acumular siete máscaras doradas en una noche en la que las grandes perdedoras fueron "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood". (02.02.2020)