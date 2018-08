Alemania tiene muchos más niños pobres de lo que se pensaba

Cerca de 4,4 millones de niños se encuentran en Alemania al borde de la pobreza, unos 1,4 millones más de lo que se pensaba hasta el momento, según estimaciones dadas a conocer este miércoles (22.08.2018) por la Asociación Alemana de Protección a la Infancia (DKSB).

En el informe "Testimonio de pobreza para un país rico", el organismo recalca la penosa situación que viven muchos menores en Alemania y conmina al Gobierno que dirige la canciller Angela Merkel a luchar con determinación para combatir estas deficiencias. "Los planes del Gobierno de aumentar las ayudas por tener hijos son totalmente insuficientes", lamenta la DKSB en su reporte.

El reporte señala que durante años cerca de 1,4 millones de niños en riesgo de pobreza no figuraron en las estadísticas oficiales y esto se explica con que muchas familias de bajos ingresos no solicitan prestaciones económicas al Estado y, por lo tanto, no se contabilizan.

"Es habitual que los padres se vean sobrepasados por los procedimientos burocráticos o simplemente les dé vergüenza (pedir ayudas)", señaló el presidente de la DKSB, Heins Hilgers, partidario de que se pongan en marcha sistemas simples de petición de subsidios sociales. Según datos de la organización, en Alemania piden ayudas complementarias tan solo la mitad de las personas que tendrían derecho a ellas.

En Alemania se considera que una persona está en riesgo de pobreza o de exclusión social cuando sus ingresos no superan un determinado umbral, cuando el hogar en el que vive se ve afectado por importantes privaciones materiales o cuando los miembros de esa unidad familiar apenas son activos laboralmente.

En concreto, se entiende que una persona es pobre cuando reside en una casa en la que se perciben ingresos inferiores al 60 por ciento de los ingresos medios por hogar del país o cuando recibe ayudas de subsistencia básica por parte del Estado.

En Alemania, para una persona soltera, el nivel que delimita la pobreza se situó en 2016 en los 1.064 euros netos mensuales (1.230 dólares), mientras que para una pareja con dos hijos menores de 14 años serían 2.234 euros (2.600 dólares).

pana (dpa,afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |