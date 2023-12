Alemania terminará el año sin presupuesto aprobado para 2024

El partido del canciller alemán, Olaf Scholz (foto), reconoció que los presupuestos no podrán ser aprobados antes de que finalice 2023. El ministro de Finanzas, Lindner, rechazó que se trate de una crisis.

Los presupuestos de 2024, objeto de intensos debates dentro de la coalición de Gobierno alemana, ya no podrán ser aprobados por el Parlamento antes de finales de año, según reconoció hoy el Partido Socialdemócrata (SPD), del canciller alemán, Olaf Scholz.

"A pesar de que por nuestra parte hemos hecho todo lo posible, los presupuestos para 2024 ya no podrán ser aprobados a tiempo este año", escribió la jefa del grupo parlamentario socialdemócrata, Katja Mast, en un mensaje reproducido por al menos media docena de medios alemanes.

Revés socialdemócrata

La negociación no ha podido ser "concluida" a pesar de las "intensas conversaciones" que están teniendo lugar entre los líderes de los tres partidos que constituyen la coalición, socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP).

La noticia supone otro varapalo para los socialdemócratas de Scholz, que esperaban que pudiese llegarse a un acuerdo antes del congreso federal en el que se renovará la cúpula y que arranca este viernes en Berlín.

La negociación sobre los presupuestos se produce después de que una sentencia del Tribunal Constitucional sumiese al Gobierno en una crisis al declarar nulo el traspaso de 60.000 millones de euros vinculados a la pandemia a un fondo extraordinario para la transformación económica.

Inmenso agujero presupuestario

Dado que el fallo afecta también a otros fondos constituidos de forma similar, ha obligado al Ejecutivo a revisar sus cuentas para este año y para los siguientes y a decidir de dónde va a recortar para cubrir el agujero resultante.

El Ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, quitó hierro a la noticia de que no será posible aprobar los presupuestos antes de que finalice el año y afirmó desde Bruselas que "no es una crisis" si no ocurre hasta principios de 2024.

Christian Lindner, ministro alemán de Finanzas, es partidario de recortar subvenciones a la industria, así como ayudas sociales Imagen: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

El Estado "no se verá afectado"

El Estado mantendrá su "capacidad de actuación" y no se verá afectado, aseguró en declaraciones a medios alemanes el ministro, que ha cifrado el boquete de cara al año que viene en 17.000 millones de euros.

Si 2024 arranca sin presupuestos aprobados -una situación que ya se ha dado varias veces en el pasado- sólo podrían efectuarse los gastos urgentes y los prescritos por la ley, mientras que el resto tendrían que ser aprobados de forma individual por el austero Lindner.

Éste es partidario de recortar en subvenciones a la industria y en ayudas sociales, algo impensable para los socialdemócratas y los verdes, que prefieren recurrir a la opción de contraer más deuda, aunque ello suponga suspender de nuevo el freno de la deuda.

EL(efe, dpa)