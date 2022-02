Alemania se prepara para una ola de refugiados de Ucrania

Ucrania está a solo dos horas de vuelo de Alemania. A solo cerca de 1.300 kilómetros, mucha gente teme por su vida. ¿Qué ocurrirá si Rusia ocupa toda Ucrania, como mucho parece indicar? Los expertos cuentan desde ya con que cientos de miles, quizás millones de personas, huirán del país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que ya hay unos 100.000 desplazados en Ucrania.

Refugiados de Ucrania abandonan un tren en Hungría.

La ministra alemana del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, había dicho antes de la invasión: "Estamos atentos y preparados para todos los escenarios posibles. Sobre todo, nos preparamos para que sean respaldados los países vecinos. Ese es el primer escenario”. El jueves (24.2.2022), cuando se inició el ataque, agregó: "Todavía no vemos grandes olas de refugiados rumbo a los países vecinos de Ucrania o a Alemania. Si se produjeran, ayudaremos ampliamente a los países afectados, especialmente a Polonia”.

Entrada sin visa

Pero eso no será suficiente, explicó a DW el especialista en migración Gerald Knaus, haciendo notar que los ucranianos ya pueden entrar sin complicaciones a la UE y permanecer tres meses. "Lo que de seguro no ocurrirá es que la oleada de refugiados se mantenga como un problema circunscrito a los países vecinos, porque los ucranianos pueden entrar a la UE sin necesidad de visa. No necesitan presentar una solicitud de asilo. Y pueden viajar libremente a cualquier país europeo”.

Gerald Knaus.

Ucrania tiene 41 millones de habitantes. Muchos expertos parten del supuesto de que la mayoría de los que huyan buscarán por lo pronto refugio en las regiones occidentales de Ucrania. Posteriormente muchos se dirigirán a los países vecinos, sobre todo a Polonia. Ya en la actualidad viven allí cerca de un millón de ucranianos y hay muchos lazos familiares y de amistad. Pero también otros países, como Moldavia, Rumania y Eslovaquia pueden convertirse en destino de los desplazados.

Fronteras abiertas

En Alemania, la organización de refugiados Pro Asyl demandó que los países orientales de la UE no cierren las fronteras a los que huyen de Ucrania. "Eso también debe valer para los miles de refugiados en tránsito, que habían huido previamente a Ucrania, escapando de otros conflictos. Entre ellos hay personas de Siria, Afganistán y Somalia”, indicó la organización en un comunicado de prensa. Subrayó además que, justo en este momento, es importante la posibilidad que los ciudadanos ucranianos tienen desde 2017 de entrar a la UE sin visa.

Manifestación contra la invasión de Ucrania, en Berlín.

Karl Kopp, de Pro Asyl, dijo a DW que "también en Alemania debemos contar con todo, porque tenemos una situación completamente nueva. Podrían ser un par de miles, pero también un par de millones de personas”. En Alemania viven cerca de 130.000 personas de origen ucraniano, que podrían intentar traer a sus familiares. Kopp subrayó que "Alemania tiene un sistema operativo de acogida” y está en condiciones de organizar alojamientos.

Varios estados federados ya han asegurado ayuda rápida y sin burocracia. La alcaldesa gobernadora de Berlín, Franziska Giffey, dijo, por ejemplo, que la capital estudia el acondicionamiento de alojamientos de emergencia. Gerald Knaus recuerda la experiencia de 2014, tras la anexión rusa de Crimea: "Cuando comenzó la guerra en Ucrania, en el lapso de pocos meses el número de desplazados internos superó el millón. Pero la cifra de solicitudes de asilo en países de la UE se elevó a solo 20.000 en 2015, y luego bajó a 10.000”, cuenta. A su juicio, lo importante es "tomar en serio lo que se promete desde hace años: combatir las causas que inducen a la gente a huir. En este caso, la causa es el ataque ruso. Se requieren todas las medidas, todas las sanciones, todas las señales políticas que ejerzan presión sobre Rusia”.

