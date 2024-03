Alemania reitera preocupación por elecciones en Venezuela

El periodo de postulaciones para los comicios presidenciales del 28 de julio, en Venezuela, se cerró el último martes (26.03.2024) a las 00:00 hora local, pero la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora del país, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le impidió inscribir una candidatura al negarle el acceso al sistema y sin darle una explicación.

La PUD intentó registrar la candidatura de la historiadora Corina Yoris a las elecciones, respaldada por María Corina Machado, luego de que Machado quedara inhabilitada para competir por cargos públicos en estos y otros comicios hasta 2036. "Lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo: el régimen escogió a sus candidatos", dijo Machado durante una rueda de prensa.

Al respecto, el Gobierno alemán se pronunció este jueves y expresó su preocupación. "Si fueran ciertas las acusaciones de que a la señora Yoris se le impidió deliberadamente registrarse, esto estaría en clara contradicción con el acuerdo firmado en 2023", dijo en una rueda de prensa Christian Wagner, portavoz adjunto de Exteriores del Gobierno alemán.

"Venezuela sufre una prolongada crisis social y política y es por eso que unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles son la clave para un futuro pacífico y democrático para resolver la situación", insistió.

La preocupación de Berlín y lo dicho por Machado es compartido por un representante de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES), cercana al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), en el país caribeño, que prefiere no dar su nombre. "No lo hacen directamente, pero es claro que se han elegido a candidatos que quería este Gobierno. Los resultados que tendrán ahora con estos candidatos les sirven", afirma en entrevista con DW.

El importante apoyo de Machado

Al menos, saluda el experto de la FES, esta vez podrán participar partidos de la oposición, a diferencia de las anteriores elecciones. "La gran pregunta ahora es si los de la oposición lograrán unirse y apoyar a un candidato. Lo que hicieron en las primarias de octubre de 2023 fue bastante bueno porque unir a la oposición siempre ha sido un problema", recuerda.

El opositor que sí logró inscribir su candidatura a última hora fue Manuel Rosales, actual gobernador del estado de Zulia. Rosales fue postulado por el partido Fuerza Vecinal (VC), pese a liderar la formación antichavista Un nuevo Tiempo (UNT), que pertenece a la coalición de la PUD. Sin embargo, hasta el momento, Machado ha evitado pronunciarse sobre un eventual apoyo a Rosales, con quien ya suman 13 candidatos en la contienda electoral.

Tras la inhabilitación de Machado, a quien el Gobierno de Maduro veía como una amenaza por su favoritismo en las encuestas, todavía hay alguna posibilidad para un candidato que sea respaldado por Machado, cree el representante de la FES: "Pero si ella apoya a Rosales, algo que no creo que pase, Caracas no lo va a dejar participar, lo van a inhabilitar o encontrarán alguna otra razón para dejarlo fuera", explica, recordando que hasta el 20 de abril las candidaturas pueden ser modificadas.

Según diversos analistas, Rosales es el candidato "más potable" para Maduro, puesto que su imagen divide a la oposición porque el político mantuvo contactos con el Gobierno chavista en los últimos meses.

"Es bastante querido en Zulia, pero no creo que en el resto del país sea igual, conozco a mucha gente que no le gusta para nada Rosales, pero dicen que votarían por cualquiera con tal de ya no tener a Maduro como presidente", asegura el experto del organismo alemán. De todos modos, "al final no veo mucha esperanza para la oposición, está claro que al final va a ganar Maduro", añade.

"Reconstruir la democracia desde el nivel local"

El portavoz del Gobierno alemán, Wagner, mencionó ayer ante los periodistas que queda bastante claro que para la celebración de elecciones libres y justas, éstas se deben llevar a cabo en condiciones adecuadas, algo que acordó el Gobierno de Maduro y la oposición en el llamado Acuerdo de Barbados: "Vemos ahora con preocupación que hay retrocesos en la implementación de este acuerdo", lamentó.

En el acuerdo firmado el 17 de octubre de 2023 entre representantes del gobierno y los partidos de oposición de Venezuela en Bridgetown, Barbados, se suscribió la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para este proceso electoral presidencial de 2024.

El representante de la FES en Caracas reitera que está claro lo que ocurrirá en las elecciones presidenciales, pero ve mejores posibilidades para la oposición en las elecciones regionales y parlamentarias del próximo año. "En el nivel local y regional veo que la oposición tiene mejores chances. Creo que el futuro de la democracia en Venezuela depende mucho del nivel local, ahí yo veo esperanza. Creo que hay que reconstruir la democracia desde ese nivel", subraya.

