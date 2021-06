Alemania rechaza indemnizar a namibios tras reconocer genocidio

El gobierno de Alemania rechazó este miércoles (09.06.2021) las exigencias de millonarias indemnizaciones realizadas por ciertos sectores de Namibia, días después del histórico reconocimiento del genocidio cometido durante la época colonial por los alemanes, y la creación de un fondo de ayuda de 1.100 millones de euros destinado a proyectos de desarrollo.

Países invadidos por Alemania durante el régimen nazi, que sufrieron masacres durante la Segunda Guerra Mundial, han reclamado en el pasado indemnizaciones, reconoció el ministro de Relaciones Exteriores, el socialdemócrata Heiko Maas, en una audiencia ante el parlamento alemán. Sin embargo, matizó que en el caso de Namibia se trata de un acuerdo "exclusivamente voluntario”.

"No hay base legal sobre la cual este pago se pueda basar", por lo que "no es comparable con un tema de indemnizaciones", sostuvo. Maas agregó que el resultado de las negociaciones con Namibia fue "realmente bueno”, por lo que espera que el acuerdo -con el que Alemania busca disculparse de forma oficial- se lleve a la práctica "rápidamente”. Por ello, el Gobierno solicitó al Parlamento que apoyara la resolución, ya rubricada por los negociadores.

"Reparaciones para los descendientes en lugar de ayuda al desarollo", dice el letrero exhibido durante una protesta en Berlín.

Exigencias alejadas de la realidad

Namibia estuvo bajo control alemán entre 1884 y 1915. Los colonos alemanes mataron a decenas de miles de integrantes de las etnias herero y nama en masacres perpetradas entre 1904 y 1908, consideradas por numerosos historiadores como el primer genocidio del siglo XX. Alemania reconoció estos hechos el 28 de mayo, y anunció ese fondo de 1.100 millones de euros, pero en concepto de ayuda al desarrollo y la reconstrucción.

Representantes de los herero y nama mostraron en días recientes su descontento con el resultado y se quejaron de que no se les invitó a las negociaciones. Al respecto, Maas aseguró que si bien "casi todos los grupos de víctimas participaron en las negociaciones", estaba claro que no podía haber un acuerdo que los dejara satisfechos a todos. Agregó que las demandas de varios cientos de miles de millones de euros que han realizado algunos sectores "no se corresponden con la realidad".

La viceministra de Salud de Namibia, Esther Muinjangue, exdirectora de la Fundación por el genocidio de los herero, criticó a Berlín por no indemnizar directamente a las familias de los descendientes.

DZC (AFP, KNA)