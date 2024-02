Alemania rebaja su previsión de crecimiento en 2024

El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, adelantó este miércoles (14.02.2024) que el Gobierno reducirá las previsiones de crecimiento para 2024 al 0,2% desde la estimación anterior del 1,3%. En declaraciones realizadas en un foro sobre el sector de los oficios celebrado en Leipzig, el ministro calificó la situación como "dramáticamente mala".

La nueva proyección de crecimiento del Gobierno alemán resulta incluso más pesimista que las manejadas tanto por el Instituto Ifo de Múnich como el Instituto para la Economía Mundial (IfW) de Kiel, que anticipan un crecimiento de Alemania del 0,7% y del 0,9%, respectivamente, a pesar de la relativa contención de la inflación.

"No podemos seguir así", protestó Habeck. "En conjunto, tenemos que volver a invertir más en este país e impulsar el crecimiento económico", explicó en el acto en Leipzig, que supone el inicio de una gira de tres días por varias regiones alemanas. Habeck, que la semana próxima dará a conocer el último informe económico del Gobierno, no escondió su preocupación por la marcha de la economía germana, la locomotora europea, que en 2023 registró una caída del PIB del 0,3%, el peor comportamiento entre las grandes economías mundiales. Y lamentó que los primeros indicadores actuales "aún no indican ninguna recuperación a principios de año".

En la última previsión, hecha en octubre pasado, el Gobierno todavía esperaba un

crecimiento del 1,3 por ciento para la economía alemana. En el foro celebrado en Leipzig, en el este del país, el ministro verde fue recibido con abucheos ocasionales por los presentes. En su intervención, Habeck volvió a pronunciarse a favor de reformar el freno a la deuda, que limita la capacidad estatal de endeudamiento, una opinión que no comparten sus socios de la coalición de gobierno.

A la pregunta de cuáles son los problemas más urgentes a los que se enfrenta el sector de los oficios, Habeck dijo que la burocracia es abrumadora. Anunció medidas, pero al mismo tiempo señaló que los estados federados también son responsables de muchas normativas. El ministro explicó que falta mano de obra en dicho sector, por lo que la economía no funciona a pleno rendimiento, en tanto los oficios cualificados sufren las consecuencias de la recesión. "La gente tiene menos dinero, lo ahorran, las empresas no invierten", resumió.

lgc (dpa/ep)