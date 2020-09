Alemania realiza el primer simulacro de emergencia desde la reunificación

Alemania llevó a cabo su primer simulacro de advertencia de emergencia en todo el país este jueves (10.09.2020), haciendo sonar las sirenas a las 11 am (0900 GMT) en un intento por probar su respuesta a un posible desastre.

La prueba examinó sirenas, anuncios en sistemas de megafonía, alertas emitidas en redes sociales y aplicaciones de advertencia, junto con carteles publicitarios digitales. El ejercicio terminó en 20 minutos, con el visto bueno teórico a las 11:20 am.

Considerables deficiencias

A pesar del esfuerzo puesto por las autoridades, el simulacro puso de manifiesto considerables deficiencias, sobre todo en lo que respecta a las aplicaciones móviles de advertencia.

"El aviso del sistema modular de alerta (MoWaS) de la Oficina Federal de Protección Civil (BKK) sólo ha podido ser enviado con retraso. El motivo para ello ha sido una emisión simultánea imprevista de múltiples alertas a través de MoWaS", informó la propia BKK a través de Twitter.

El concepto contemplaba una emisión de alerta sólo por parte del Gobierno federal vía MoWaS, añade la explicación, que precisa que lo ocurrido "aporta información importante" para el ulterior desarrollo del sistema modular de alerta y sobre la necesita de una mayor coordinación con los estados federados y municipios.

Ni la aplicación móvil NINA de la BKK, ni KATWARN –desarrollado por el Instituto Fraenhofer para Sistemas Públicos de Comunicación– emitieron sus alertas a la hora prevista; KATWANRN precisó a través de Twitter que recibió el aviso de sistema MoWaS a las 11.30 horas (09.30 GMT), diez minutos después de concluir el simulacro.

Muchos usuarios expresaron su decepción a través de las redes al no haber recibido ningún tipo de notificación.

En Berlín no sonaron las sirenas

En la capital no sonaron las sirenas, pero no por un fallo técnico, sino porque Berlín ya no dispone desde 1990 de este tipo de equipos debido a la densidad poblacional, que imposibilitaría delimitar una advertencia a un sólo distrito, informa el diario "Tagesspiegel" en base a fuentes oficiales.

Está previsto que a partir de este año se celebre anualmente cada segundo jueves de septiembre un simulacro de emergencia nacional con el objetivo de sensibilizar a la población ante posibles emergencias y elevar su conocimiento sobre los dispositivos de alerta para aumentar así su capacidad de respuesta y autoprotección.

