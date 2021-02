Alemania promete aclarar matanza neonazi de Hanau

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se comprometió este viernes (19.02.2021) a aclarar las "preguntas abiertas" en la matanza perpetrada hace un año en Hanau, una ciudad ubicada cerca de Frankfurt, por un neonazi, identificado como Tobias R., que mató a nueve ciudadanos de origen extranjero, asesinó a su madre y finalmente se suicidó.

"El esclarecimiento no es una cuestión aleatoria. Es una obligación del Estado ante la opinión pública y ante quienes perdieron a sus seres queridos", admitió Steinmeier, en presencia de familiares de esas víctimas, en el primer aniversario del atentado. El presidente reconoció los errores de las autoridades, señalando estar "profundamente conmocionado por el hecho de que nuestro Estado no haya sido capaz de cumplir su promesa de ofrecer protección, seguridad y libertad”.

Steinmeier pidió a la ciudadanía "no permitir que este acto de maldad nos divida”, y llamó a no pasar "por alto el mal que habita entre nosotros: el odio, la marginación, la indiferencia; al contrario, creamos en la fuerza de nuestra unidad". La ceremonia, que se realizó con aforo reducido por las restricciones impuestas por la pandemia, estuvo marcada por los mensajes grabados de familiares de las víctimas.

Acto en memoria de las víctimas de Hanau.

Críticas de las familias

Las autoridades han sido blanco de críticas debido a que muchos estiman que no se ha hecho lo suficiente para combatir las ideas extremistas. A ello se suman las preguntas de la madre de uno de los fallecidos, que no entendía por qué la policía no acudió a tiempo al lugar, pese a las llamadas de auxilio lanzadas mientras el atacante, de 43 años, disparaba contra clientes de sucesivos locales.

Los primeros disparos se produjeron en un bar "sisha", frecuentado por musulmanes, y otro local similar, donde dejó tres muertos. Luego el neonazi subió a su auto y se dirigió a otro establecimiento parecido, donde mató a otras seis personas. Entre las víctimas estaba un joven cliente del primer bar, que le siguió en su auto mientras trataba de avisar a la policía y que finalmente fue abatido por el agresor.

A las 19.02 horas, las campanas de las iglesias en Hanau sonaron en memoria de los fallecidos en al atentado.

DZC (EFE, dpa)