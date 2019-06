Alemania pone más obstáculos para obtener la ciudadanía

1. Los alemanes que hayan participado en operaciones militares para una milicia terrorista en el extranjero, perderán el pasaporte alemán si disponen de otra nacionalidad.

Según el Gobierno alemán, una persona que se haya unido, por ejemplo, al Estado Islámico, demuestra "haberse apartado de Alemania y sus valores fundamentales”. Con esta reforma, desea disuadir a los simpatizantes del Estado Islámico con doble nacionalidad de viajar a zonas dominadas por el Estado Islámico. Esta regla implementa un acuerdo alcanzado por la coalición de conservadores y socialdemócratas del Gobierno alemán y se aplicará a hechos futuros, es decir, no tiene efectos retroactivos y tampoco podrá aplicarse a menores de edad. Atemorizado por la gran cantidad de ciudadanos alemanes que se han unido a la organización terrorista en el pasado, el Gobierno desea, en principio, cambiar solo este párrafo en la ley que regula la obtención de la ciudadanía alemana. Los modelos han sido Reino Unido y Australia, donde a los yihadistas ya se les puede retirar el pasaporte.

2. Los extranjeros casados con más de una persona no podrán adquirir la ciudadanía alemana.

La poligamia está prohibida en Alemania y la nueva ley quiere impedirla por la puerta de atrás, es decir, que nadie casado con varias personas en el extranjero pueda lograr la ciudadanía. "Lo más normal del mundo", opina sobre el tema Thorsten Frei, presidente adjunto del grupo parlamentario conservador CDU. "Si, como sucede en el caso de la poligamia, existe una prueba concreta de que la persona no está integrada en el modo de vida alemán, no puede concederse el pasaporte”, argumenta. También Linda Teuteberg, secretaria general del partido liberal FDP, cree que la poligamia no es conciliable con la sociedad alemana. Por su parte, Daniel Thym, profesor de Derecho y experto en Derecho migratorio, critica que los legisladores exageren problemas que dividen a la sociedad, como el de la poligamia, de la que, en realidad, hay pocos casos.

3.Las autoridades podrán retirar la ciudadanía diez años en lugar de cinco si la persona dio información falsa o incompleta sobre sí misma.

Según estimaciones de la Policía, algo menos de uno de cada tres peticionarios de asilo disponían de pasaporte en el marco de la crisis de refugiados de 2015. En algunos estados federados se hicieron comprobaciones arbitrarias y se descubrieron muchos documentos de identidad falsificados. Muchos refugiados fingieron ser sirios para mejorar sus perspectivas de permanencia.

Tarik Tabbala, profesor de Derecho Público.

4.La naturalización dependerá también de la integración en el modo de vida alemán

Hasta ahora, podían naturalizarse como alemanes quienes pudieran acreditar una estancia legal de al menos 8 años, un conocimiento suficiente del idioma y unos ingresos económicos básicos. Este requisito adicional ha sido formulado en relación con la poligamia, pero deja mucho margen de acción. "Esta formulación supone un claro retroceso, recuerda a las regulaciones de la década de los 50, por las cuales la obtención de la ciudadanía solo se producen en casos excepcionales y por interés del Estado, no como un derecho del afectado", critica Tarik Tabbara, profesor de Derecho Público en la Escuela Superior de Economía y Derecho de Berlín. El jurista considera que este punto "deja un margen de maniobra relativamente grande para las autoridades en cuestiones de migración”. Además, cree que la mención de la integración en el modo de vida alemán supone "una señal clara y los funcionarios así lo entenderán”. Para Tabbara, la reforma muestra "un cierto espíritu de llevar a cabo una política más restrictiva”.

Aziz Bozkurt, representante parlamentario del grupo de trabajo "Migración y Diversidad” del partido socialdemócrata SPD, considera que la inclusión de este párrafo supone la regulación por parte de la cultura dominante, que encaja bien con el sentir actual que impulsa el partido populista de derechas Alternativa para Alemania. Para Bozkurt, Alemania debería eliminar los obstáculos para la obtención de la ciudadanía y pone como ejemplo Canadá: "Ese es un país de inmigración, donde uno puede obtener la nacionalidad después de tres años”.

Por su parte, el jurista Daniel Thym se muestra sorprendido por el duro debate sobre esta ley. "No se trata de tomar un rumbo nuevo en política migratoria”, analiza Thym. "Se teme que vuelvan fantasmas del pasado, que en la práctica actual no encuentran base alguna”, asegura. "No se deja al criterio subjetivo de los funcionarios, sino que la 'integración en el modo de vida alemán' es algo totalmente demostrable a nivel legal”. Thym alaba el "delicado” trabajo del Gobierno alemán en este terreno: "Aborda el tema de una manera objetiva, definida y calmada, para que el discurso público de la AfD no pueda aprovecharse de ello”. Su resumen sobre la reforma para la obtención de la ciudadanía es "mucho ruido y pocas nueces”.

