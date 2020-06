Alemania: paquete de ayuda en la pandemia es “mejor de lo que se pensaba”

Algunos dijeron que es "mejor de lo que se pensaba"; otros creen que "mejor, casi imposible". Y también se dijo que el paquete es un apoyo "en tiempos en los que realmente es necesario". Hasta la organización ecologista Greenpeace lo elogió, aunque no demasiado: el paquete es de un "verde pálido" en el mejor de los casos.

La gran coalición del gobierno alemán, formada por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), decidió este miércoles por la noche (3.06.2020) medidas de ayuda en la crisis del coronavirus por un total de 130.000 millones de euros. Carsten Brzeski, jefe de Economía del banco ING, piensa que se trata de una "mezcolanza", pero ve en ella también "trozos jugosos", como, por ejemplo, la reducción del Impuesto al Valor agregado (IVA) y los 50.000 millones en inversiones que incluyen una prima por la compra de automóviles eléctricos. Todo eso lo hace efectivo, según Brzeski, para "fortalecer la demanda y las inversiones a futuro, y seguir intentado amortiguar lo mejor posible los daños en el corto plazo". El paquete complementa un primer programa de rescate de grandes dimensiones que el gobierno alemán ya puso en marcha en marzo de 2020.

La bolsa se muestra reticente

Aunque la totalidad de las medidas de ayuda del gobierno representan cera del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, las reacciones en las bolsas fueron más cautelosas que las de los economistas. En Asia, cuyas bolsas ya estaban trabajando poco después de la resolución de Berlín, el paquete económico alemán apenas reforzó la confianza de los inversores asiáticos en un repunte económico. En Tokio, el índice Nikkei aumentó en un 0,1 por ciento; la bolsa de Shanghái perdió un 0,3 por ciento; el índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón subió un 2 por ciento. Todo esto, probablemente, porque los mercados estaban claramente en alza en los últimos días, a la espera de más paquetes de ayuda.

El presidente del Instituto de Investigación Económica IFO, Clemens Fues, sin embargo, juzga este desarrollo de manera muy positiva: "El paquete coyuntural seguramente podrá amortiguar la recesión, pero claro que no podrá acabar con ella". A pesar de eso, Fues aconseja ser cuidadoso con respecto al Bono Familiar. Según él, este traerá cierto alivio, pero dice que sería injusto tratar de compensar las cargas que afligen en la crisis del coronavirus a las familias, y a toda madre y todo padre que es cabeza y responsable económico de familia, con un pago único. "Por ellos hay que hacer mucho más", señaló Fues. "No puede ser que se piense que con 300 euros ya nos deshicimos del problema", añadió.

Para el director del banco ING, Jörg Krämer -quien cree que el programa por valor de 130.000 millones de euros es "mejor de lo que se pensaba"-, un elemento importante en el paquete es la decisión acerca de la carga impositiva. "La decisión sorpresiva de reducir el IVA durante un tiempo impulsa el consumo y ayuda a todos, no solo a algunos rubros económicos", subrayó. Con cada compra y cada servicio se cobra IVA, un impuesto de los llamados "indirectos", que afecta a cada persona.

"Los 130.000 millones son una inversión contra el peligro de una depresión económica", indica, por su parte, el presidente de la junta directiva de la Agencia Federal de Empleo, Detlef Scheele. Al fin y al cabo, uno de cada cinco de los 2,8 millones de desempleados en Alemania ha perdido su trabajo a causa de la pandemia de COVID-19. Las empresas alemanas declararon a casi 12 millones de trabajadores como empleados de jornada reducida, y para la segunda mitad de 2020 será inevitable que desaparezcan puestos de trabajo, pronostica Scheele.

No habrá prima para compra de automóviles

Previamente a los debates de la gran coalición de gobierno alemana, la opinión pública discutía ya hace tiempo sobre los pros y contras de las primas para la compra de automóviles. Y esa prima se aplicará a la compra de coches eléctricos, pero no a la de coches tradicionales a combustible. El experto en Clima de la fracción del partido La Izquierda en el Parlamento alemán, Lorenz Gösta Beutin, elogió la decisión de la gran coalición de no premiar la compra de vehículos a gasolina y diésel. Sin embargo, remarcó, "eso no desencadenará una nueva era ecológica en Alemania". Y criticó que las ayudas a empresas en la crisis del coronavirus no estén vinculadas a premisas de protección climática. Según Gösta Beutin, la coalición "perdió una gran oportunidad histórica" al respecto.

A esa afirmación se contrapone la de Ferdinand Dudenhöffer, del Instituto para el Conocimiento del Consumidor, de la Universidad suiza de St. Gallen: "En la electromovilidad, 6.000 euros solo para un coche a batería es un impulso muy fuerte", dice el experto. A pesar de eso, la rebaja provista por el Estado solo apoya a una pequeña porción del mercado. "Falta un gran empujón para el 90 por ciento restante, y es justo ese 90 por ciento el que mueve nuestra economía y nuestro Producto Social", aclara Dudenhöffer.

El periódico económico Handelsblatt se enfoca, sobre todo, en el gran volumen del paquete de ayuda del gobierno alemán, y sospecha que detrás de él se esconden especialmente motivos políticos, aunque se haya evitado el error de las "grandes subvenciones". Según ese diario, hay "una llamativa correlación entre tiempo y dinero: cuanto más tiempo la CDU y el SPD regatearon las sumas del paquete de ayuda de la crisis del coronavirus, más alta se volvió la cantidad de hechos para bien y para mal del país. Si un lado recibía un bombón, el otro también tenía que recibir algo". Lo que quedó sin responder en la reunión de la coalición es la pregunta sobre "si habrá un camino de regreso para el nuevo Estado endeudado" a uno que no lo es.

