Alemania no está preparada para los desastres naturales

Las graves inundaciones en el valle del Ahr y la región del Eifel mostraron lo frágil que es un país industrial rico como Alemania y lo poco preparado que está si el suministro eléctrico falla repentinamente. La comunicación de información vital ya no funcionaba sin electricidad.

El físico Antonio Turiel Martínez, que realiza investigación ambiental en el Instituto CSIC de Madrid, cree que fue un anticipo de lo que nos espera ahora que hemos digitalizado toda nuestra vida cuando experimentamos escasez de energía y recursos. El científico considera que el "Green Deal” de Bruselas y la propia política de transformación española no son la solución sino un escaparate.

Usted lleva años investigando el cambio climático y la transición energética. ¿Existe alguna conexión con el actual desastre de inundaciones en Alemania?

Es como un punto de inflexión. Lo que ha vivido Alemania está directamente relacionado con el cambio climático, pero también con nuestro sistema basado en el crecimiento y, por tanto, en la globalización. El desastre de las inundaciones en Alemania ha demostrado cuán importante es la cohesión local y cuán urgente es la reestructuración radical del sistema. Los desastres naturales se acercan cada vez más, se repiten a intervalos cada vez más cortos y nos muestran que, a pesar de toda la digitalización y la tecnología, no tenemos la naturaleza bajo control.

Al mismo tiempo, estamos experimentando una escasez de bienes sin precedentes. Las cadenas de suministro ya no funcionan. Apenas quedan materias primas en nuestro planeta, lo que está provocando que suban los precios de muchos productos. La inundación en Alemania también demostró que nuestros sistemas de alarma solo funcionan con electricidad. Hemos olvidado las cosas más simples, como usar nuestra propia energía humana y el sentido común.

Durante años han estado advirtiendo contra la megalomanía tecnológica. ¿Quiere decir que ahora estamos viendo el colapso del sistema en tiempo real?

Sí, pero las soluciones actuales para reducir el impacto no son convincentes porque ellas mismas consumen demasiada energía y, por lo tanto, tienen un impacto demasiado grande en el medio ambiente. Dentro de unos años, los combustibles fósiles solo estarán disponibles en una medida muy limitada. La inversión del sector privado en la producción de petróleo se ha desplomado y eso no tiene nada que ver con el Green Deal. Con la tecnología existente, no vale la pena seguir buscando depósitos de petróleo. Estamos atrapados porque las energías renovables no son suficientes para mantener viva una estructura industrial como la alemana y el hidrógeno verde no puede reemplazar al petróleo, porque su producción no es eficiente. Se pierde el 50% de la energía. Incluso con la energía nuclear no podemos controlar el problema, porque esta también requiere materias primas.

¿Cuáles son las consecuencias para un país industrializado fuerte como Alemania y para nuestra prosperidad?

La población mundial sigue creciendo rápidamente ... La energía se volverá más cara. Ya estamos experimentando esto. Esto también encarece todo lo demás. Incluso el hidrógeno verde no cambiará eso. Tendremos que vivir con menos, viajar menos y tener mucho cuidado con los recursos que tenemos.

Esto se debe principalmente a que nuestra riqueza hasta ahora se ha basado en la disponibilidad de energías fósiles como combustible, que movían aviones y portacontenedores a bajo precio para entregar mercancías de todo el mundo a nuestros hogares y permitir el turismo de masas. No hay solución para este dilema energético, y no soy ni mucho menos el único investigador que piensa de esa manera. Hemos alcanzado la cima de nuestra prosperidad y ahora necesitamos volver a una economía como la de principios del siglo XX. La energía hidráulica y la energía mecánica volverán a estar de moda, al igual que la economía local, incluso en lo que respecta a la generación de energía. La sostenibilidad determinará nuestra vida.

Antonio Turiel Martínez es físico e investigador en el Instituto CSIC de Madrid. Ha estado estudiando los efectos del cambio climático en el mar durante muchos años y se hizo conocido con su blog "The Oil Crash”.