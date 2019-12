Alemania necesita inmigrantes cualificados

430.000 refugiados han encontrado trabajo en Alemania en los últimos cuatro años. Entre ellos, más de 40.000 aprendices. Pero estas cifras están lejos de satisfacer la demanda de trabajadores cualificados en el país. Según la Cámara de Comercio e Industria alemana, la falta de trabajadores cualificados ya se ha convertido en el mayor riesgo comercial para cada segunda empresa en Alemania.

En las empresas y talleres alemanes faltan actualmente unos 250.000 trabajadores con oficios, que podrían obtener un empleo de inmediato. Y no hay mejoría a la vista. Al contrario: en los próximos años, se jubilarán tantas personas que, para 2030, al país le faltarán, previsiblemente, unos seis millones de trabajadores.

Cerrar filas al más alto nivel

El problema es tan grande que Angela Merkel solicitó una cumbre de expertos en la Cancillería en la noche de este lunes (16.12.2019). Junto a ministros y políticos de los distintos estados federales alemanes, se sentaron también a la mesa representantes de las principales asociaciones empresariales alemanas, la Federación de Sindicatos de Alemania y la Agencia Federal de Empleo.

El ministro federal de Finanzas, Olaf Scholz, habló de un hito en la historia alemana. Por primera vez en su larga carrera política, dijo, todos coinciden en que "necesitamos inmigración y que solo es una cuestión de cómo podemos organizarla lo mejor posible". Por su parte, Ingo Kramer, presidente de la Confederación de Asociaciones alemanas de Empleadores (BDA), resumió sorprendido: "Tanto consenso fue raro".

Un cambio de paradigma

El 1 de marzo de 2020, entrará en vigor una ley para facilitar la acogida en Alemania de técnicos y profesionales calificados de países que no son miembros de la Unión Europea (UE). "La ley es un cambio de paradigma en la forma en que queremos acercarnos a los profesionales de fuera de la UE", aseguró la canciller Merkel.

La cumbre de alto nivel se centró en el análisis de cómo se puede flanquear la ley para que surta efecto lo más rápido posible. "La economía lo necesita", enfatiza el presidente Kramer. El país no puede darse el lujo de largos procesos burocráticos, ni meses de espera para citas y procedimientos de prueba, insiste.

"Necesitamos procesos que dejen claro que estamos interesados ​​en que las personas vengan a nuestro país", destacó la canciller, quien pidió una "cooperación fluida" entre todas las autoridades involucradas, incluidas las de inmigración.

Entre otras cosas, se acelerará el procesamiento de permisos de entrada, promete el ministro de Exteriores, Heiko Maas, quien quiere aumentar la capacidad de emisión de visas y digitalizar procesos. Como resultado, las solicitudes podrían procesarse cada vez más desde Alemania y no solo en las embajadas alemanas en el exterior. A partir de 2021, una nueva Oficina Federal de Asuntos Exteriores debería asumir la tarea.

Las medidas planificadas para la búsqueda de trabajadores calificados quedaron plasmadas en un comunicado.

El mayor obstáculo sigue siendo el idioma

El reconocimiento de las calificaciones técnicas y profesionales también debe mejorarse. Como no siempre son comparables a los títulos alemanes, la industria debe ayudar a equiparar las calificaciones con sus propias instituciones educativas, así como directamente en las empresas.

Los programas de idiomas deberían ampliarse, ya que la falta de conocimiento del alemán sigue siendo el mayor problema. Según el ministro federal de Trabajo, Hubertus Heil, no se requieren estudios superiores de lengua alemana, "pero sí es importante poder orientarse en los negocios y en la sociedad".

El Ministro Federal de Economía, Peter Altmaier, está seguro de que las empresas alemanas en las que el inglés es el idioma de trabajo también "reclutan trabajadores calificados que cumplen con estos requisitos".

Proyectos piloto en India, Vietnam y Brasil

El Gobierno Federal espera que su portal de información en línea "Make it in Germany", con línea telefónica directa y bolsa de trabajo se use aún más en el futuro y que las compañías reporten más ofertas de trabajo para especialistas extranjeros. El Ministro de Trabajo, Heil, aspira a que la industria indique en qué países quiere reclutar principalmente trabajadores calificados. "Luego, eliminaremos los obstáculos burocráticos relevantes", afirma.

Según el ministro federal de Economía, Peter Altmaier, los proyectos piloto ya están en marcha en países como India, Brasil y Vietnam, en los que la Agencia Federal de Empleo está probando "cómo atraer específicamente trabajadores que cubran las necesidades de las empresas involucradas". La experiencia de estos proyectos debe contribuir al consecuente desarrollo de la estrategia global para atraer fuerza de trabajo especializada.

No basta con reducir la burocracia

Más allá de todas las medidas, lo "realmente importante", según Angela Merkel, "es que nos presentemos como un país abierto, interesado" en otros países. Alemania debe "ofrecer condiciones de trabajo atractivas y un entorno social atractivo".

Pero ese no suele ser el caso. Según un estudio realizado por la Fundación Bertelsmann y la organización de naciones industrializadas OCDE, la este país no es particularmente atractivo para académicos extranjeros. Dentro de los 36 miembros de la OCDE, Alemania solo ocupa el puesto 12. Australia, Suecia y Suiza encabezan la lista.

Una convincente cultura de bienvenida

Las razones son diversas. Alemania paga menos que otros países de la OCDE. Teniendo en cuenta los impuestos y el nivel de precios, el país ocupa el puesto 25 de la lista. Además, no es precisamente fácil hacer carrera con un título profesional u otra calificación extranjera en Alemania. Mientras que el 77 por ciento de las personas con un título académico nacidas en Alemania trabajan en una profesión altamente calificada, la cifra baja hasta casi el 40 por ciento entre los inmigrantes de países no miembros de la UE con títulos extranjeros.

En definitiva, el factor decisivo es la integración en la sociedad. "Si la gente ha de quedarse aquí, es importante que, tras un cierto período de tiempo, se sientan como en casa", alerta el presidente de la patronal alemana, Kramer. Alemania necesita una cultura de acogida más convincente: "En eso tenemos que mejorar".

