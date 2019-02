Alemania: miedo al posible regreso de armas nucleares

En 1985, Larry Nichols estaba estacionado como soldado estadounidense en Heilbronn, en sur de Alemania, como responsable de los misiles nucleares en Waldheide, un claro de bosque de alrededor de cincuenta hectáreas, donde entonces había ubicada una instalación de alta seguridad del Ejército estadounidense. Nichols sabía que los misiles Pershing 2 de mediano alcance estaban allí en búnkeres. No se le permitió hablar sobre ello: "Fue absurdo que los habitantes de Heilbronn no supieran nada al respecto. Me daba miedo, porque sabía lo que teníamos allí ", recuerda Nichols. Luego sucedió algo que de repente cambió todo. El 11 de enero, el lugar fue escenario de un trágico accidente.

Un accidente que alarmó a todo el planeta

Los camaradas de Nichols trabajaban entonces con un misil Pershing y, de repente, el combustible se incendió y explotó. Tres soldados murieron, 16 resultaron gravemente heridos. La cabeza nuclear no estaba en el cohete, pero "un soldado pensó que era una explosión atómica", recuerda Nichols, "y todo sucedió durante el apogeo de la Guerra Fría: todo el mundo estaba alarmado", añade. Debido a ese accidente, los habitantes de Heilbronn se enteraron oficialmente de que en el bosque se almacenaba misiles Pershing.

El matrimonio Huber sí conocía dicha información. Participó en el movimiento pacifista en Alemania y se manifestó contra el despliegue de dichos misiles en el país. "Nuestra exigencia fue siempre que otras personas no se vieran amenazadas ni tampoco nosotros”, dijo Alfred Huber. Para Susanne Hubert supone un "paso atrás” que el debate vuelva a tocar a la puerta.

Alfred Huber (izda.), Sussane Huber y Konrad Wanner, del Consejo Pacifista de Heilbronn, ante el único edificio que quedó del Ejército estadounidense.

Accidente en Heilbronn, ¿el principio del fin de la Guerra Fría?

En el momento del accidente, el miedo estaba "muy extendido", recuerda Alfred Huber, porque la gente también se dio cuenta de que éramos "un blanco por ser un lugar donde había misiles”. De repente, todos estaban en contra de esas armas. La población "despertó" tras lo sucedido, dice Susanne Huber.

Larry Nichols también considera que el accidente en Waldheide es muy significativo, incluso para el "comienzo del fin de la Guerra Fría". De hecho, en diciembre de 1987, Ronald Reagan y Michael Gorbachov firmaron el tratado de desarme nuclear de misiles nucleares de medio alcance (INF). Los primeros que se retiraron de Alemania fueron los de Waldheide, en 1988.

Erhard Eppler (SPD) estuvo y está en contra del rearme nuclear en Alemania.

Vuelve una leyenda del movimiento pacifista alemán

El político del SPD Erhard Eppler fue uno de los representantes más destacados del movimiento pacifista alemán en los años ochenta. La política y la sociedad estaban divididas al respecto en ese momento, pero Eppler estaba claramente en contra del llamado rearme nuclear en Alemania. Hoy, la protesta contra los misiles nucleares en Alemania sería aún mayor, cree Eppler. Incluso él, a sus 92 años, estaría dispuesto a manifestarse en contra.

Eppler y el movimiento por la paz en el país no pudieron evitar el despliegue de 100 misiles Pershing 2 en Alemania. Grande fue su alegría cuando se firmó el Tratado INF. Eppler creía, hasta ahora, que el asunto de los misiles de mediano alcance estaba más que zanjado. "Pero, a todas luces, no parece solucionado", opina. "Lo que estamos experimentando ahora tiene que ver con la pura irracionalidad de Donald Trump. No sabe lo que está haciendo", declara.

El presidente estadounidense Donald Trump, por su parte, decide este 2 de febrero si abandona dicho pacto nuclear. La justificación de Trump para adoptar dicha medida es que Rusia habría construido nuevas armas nucleares con un alcance de más de 500 kilómetros. Esos misiles están prohibidos, según el Tratado INF. La preocupación en Alemania, como en la Guerra Fría, es que Estados Unidos podría responder a los misiles rusos con los propios, también de mediano alcance. Konrad Wanner, del Consejo de Paz de Heilbronn, ve cierto paralelismo con la década de 1970: "En ese momento, también se acusó a la Unión Soviética de rearme nuclear, y Estados Unidos y la OTAN se vieron obligados a hacerlo también".

(rmr/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube