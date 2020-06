Alemania lanza aplicación de rastreo de COVID-19

Las autoridades alemanas presentaron este martes (16.06.2020) una aplicación móvil que permitirá a los usuarios rastrear los contactos con casos confirmados de coronavirus y obtener recomendaciones de acuerdo al riesgo, y que las autoridades aseguran es anónima y de uso voluntario.

La aplicación, llamada Corona-Warn, notifica a los usuarios si por 15 minutos o más estuvieron a menos de tres metros de alguien que en los 14 días posteriores al contacto dé positivo en un test de COVID-19. Para ello utiliza Bluetooth en lugar de tecnologías de geolocalización.

"No es una panacea, no es una carta blanca, pero es un instrumento importante para el control de la pandemia", aseguró el ministro de Sanidad, Jens Spahn, quien también advirtió que la aplicación no sustituye una conducta "razonable y responsable", como mantener la distancia y usar mascarilla.

La Corona-Warn calcula a través de un algoritmo el riesgo de infección del usuario y aconseja qué medidas de protección emprender. Por ejemplo, aislarse en casa y solicitar un test de COVID-19.

Sin embargo, la puntuación del usuario en la escala de riesgo no es visible para nadie más y no quedan guardados el lugar y la hora en que se produjeron los encuentros.

rrr (efe/reuters/ap)

