Alemania: hospitales reclutan a personal sanitario con TikTok e Instagram

Bailes del esqueleto, con estetoscopio o reanimando a pollos de goma. Estas son las cosas que sospechamos que hace el personal sanitario cuando no estamos mirando, pero rara vez hemos tenido la oportunidad de verlo haciéndolo. Para algunos profesionales de la salud en el Klinikum Dortmund, un hospital municipal en la región metropolitana de Alemania, estas actividades son en realidad parte de su trabajo oficial. Y lo increíble es que bailan bien.

En la cuenta de TikTok del hospital, los enfermeros muestran su creatividad con sus canciones favoritas. Sin embargo, no todos los pacientes están entusiasmados con esta nueva idea: "Es la razón por la que tenemos que esperar tanto”, dicen algunos usuarios, pero la resonancia en general es positiva.

Redes sociales para reclutar personal

El público clave no son los pacientes, sino otros trabajadores de la salud y el personal del hospital. "Obtenemos a todos nuestros practicantes a través de nuestras actividades en las redes sociales", dice Marc Raschke, jefe de comunicación de la clínica, quien abrió el canal TikTok en la primavera de 2019, después de enterarse de su existencia, en una conferencia en Nueva York.

"No visitamos ferias, no distribuimos panfletos, sino que los solicitantes nos dicen que nos encuentran a través de las redes sociales", dice. Las redes sociales se han convertido en la única herramienta de reclutamiento de la clínica. Y no solo TikTok. Los grupos de Instagram, Twitter, Facebook, "WhatsApp Academy" para escolares y estudiantes pertenecen a la marca de su empleador además de una aplicación de Blood Drive y su propia aplicación de búsqueda de empleo.

La lucha por mano de obra cualificada

Es difícil encontrar personal sanitario en Alemania, debido a la escasez de mano de obra cualificada, por un lado, y los esfuerzos de digitalización, por el otro. A principios de este año, la firma consultora Roland Berger estimó que alrededor de 20.000 puestos de trabajo quedarían sin cubrir en los hospitales alemanes en 2019. Es decir, que las clínicas han entrado en una guerra de pujas.

El operador de hospitales municipales más grande de Alemania, Vivantes, en el área de Berlín, recompensa a los nuevos empleados. Los trabajadores de la salud reciben hasta 9.000 euros si se unen a Vivantes y comienzan a trabajar en su clínica en Spandau, en Berlín, antes de fin de año.

"Hemos cubierto todos nuestros 500 puestos de aprendices actuales y, a diferencia de otros hospitales, no hemos tenido que cerrar todavía salas hospitalarias debido a la escasez de mano de obra", dijo Marc Raschke, quien rechaza la idea de pagar directamente a las personas para que se unan a ellos.

Apretando el desinfectante a ritmo de "Pump up the Jam", el mayor éxito en TikTok del Klinikum Dortmund.

TikTok para el espíritu de la empresa

En cambio, él cree que hay que fortalecer el espíritu de equipo para que la gente se interese. "Los videos son más importantes como una herramienta interna. Cada producción es un acontecimiento y es algo que nuestro personal verá por la noche después de llegar a casa", afirma.

Esta estrategia social nació cuando el Klinikum Dortmund, una de las clínicas comunales más grandes de Alemania, tuvo muchos problemas. No solo hubo que poner en orden las finanzas de la casa, sino que también fue necesario recuperar la confianza de las personas que trabajan allí.

Ahora, la clínica tiene listas de espera para nuevas producciones y recibe una gran cantidad de comentarios de personas que dicen que les encantaría trabajar para una clínica tan progresista. Sin embargo, a pesar de su apertura digital, no se recomiendan las actuaciones privadas en el hospital, por temor a contratiempos que podrían tener consecuencias legales.

¿Qué pasa con la seguridad de los datos?

El propietario chino de TikTok, ByteDance, se ha visto sometido a una mayor presión en los últimos meses por temas de censura y privacidad de datos, porque algunos gobiernos occidentales lo vigilan de cerca. ByteDance, sin embargo, niega tener vínculos con el Gobierno en Beijing. Ahora, según fuentes de la agencia de noticias Reuter, la compañía está haciendo esfuerzos para separar a TikTok de otras actividades, mientras los reguladores estadounidenses cuestionan la seguridad de los datos de TikTok.

Sin embargo, al hospital no le preocupa proteger sus datos. "Siempre es un toma y da con estas plataformas, no importa de qué país sean", dice Raschke, "pero incluso si están escuchando lo que hacemos, todo está en mi teléfono y eso no se mezcla con los datos de los pacientes ", explica con respecto a las medidas de seguridad.

Actualmente, Facebook, propiedad de Instagram, es la plataforma preferida por la clínica, pero TikTok está ganando impulso como herramienta de reclutamiento, y Raschke tiene un consejo para aquellos que esperan encontrar un éxito similar en la plataforma: "En TikTok, tienes que ser aún más peculiar, más original, más superficial que en otras plataformas. Debes estar preparado para darle eso a tu audiencia".

Este es un tema recurrente para obtener éxito en las redes sociales: ¡Tienes que ser auténtico!

