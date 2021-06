Alemania formará nuevos imanes en el propio país

Para tratar de limitar el número de "imanes importados", Alemania ha lanzado su primer centro de formación de cuadros religiosos con apoyo estatal, pero la iniciativa no ha sido bien recibida por las principales organizaciones turcas. Unos 40 futuros responsables musulmanes de culto, hombres y mujeres, iniciaron un curso de dos años a cargo del Colegio del Islam de Osnabruck, en el noroeste de Alemania. Los primeros cursos se realizaron el lunes (14.6.2021), en medio de los 12.000 volúmenes de la vasta biblioteca adquirida en Egipto.

La formación está abierta a portadores de estudios secundarios superiores en teología islámica o un diploma equivalente, y propone aprendizajes marcados por pasantías y acciones prácticas, incluidas la recitación de versos del Corán, técnicas de predicación, prácticas de culto o educación política. El Gobierno federal y el estado de Baja Sajonia financian el programa, en un país que cuenta entre 5,3 y 5,6 millones de musulmanes.

La canciller alemana Angela Merkel se ha pronunciado desde 2018 ante el Parlamento a favor de una formación de imanes. "Nos hará más independientes y es necesario para el futuro", justificó la gobernante. Por su parte, el secretario de Estado del ministerio del Interior, Markus Kerber, señaló que esta formación es la expresión de "un islam enraizado en nuestra sociedad, que participa de los valores de nuestra ley fundamental y respeta los modos de vida de nuestro país".

Ver el video 02:28 Compartir Por un islam más abierto de miras en Alemania Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Meneame Facebook Messenger Web linkedin Enlace permanente https://p.dw.com/p/39Fqk Por un islam más abierto de miras en Alemania

El aprendizaje "se distingue por dos particularidades: queremos reflejar la realidad de la vida de los musulmanes en Alemania y las lecciones se realizan exclusivamente en alemán", explicó Esnaf Begic, presidente del Colegio del Islam. "Somos musulmanes alemanes, somos parte integrante de la sociedad y tenemos la posibilidad de convertirnos en imanes 'made in Germany'", destacó uno de los estudiantes, Ender Cetin, quien oficia como imán voluntario en una prisión para jóvenes en Berlín.

En línea con la realidad social

Hasta ahora, la inmensa mayoría de los imanes en Alemania son enviados por países musulmanes, en especial Turquía, formados y pagados por el Estado de origen. Así, la mitad de los 2.000 a 2.500 imanes en Alemania pertenecen a la organización DITIB, directamente dependiente del ministerio turco de Culto, y administran 986 comunidades locales, según un estudio de la Fundación Konrad Adenauer. De los otros, 80 a 90 por ciento son enviados del norte de África, Albania o la ex Yugoslavia. Muchas veces, esos responsables de culto llegan a Alemania por cuatro o cinco años, algunos con visa de turista, y son extraños al contexto cultural y social local. "Esos imanes no hablan la lengua de los jóvenes, que a veces no comprenden bien el turco", señaló Cetin, un hijo de inmigrantes turcos nacido en Berlín. "Es importante que estén en línea con la realidad de una sociedad multicultural donde conviven cristianos, judíos, ateos y musulmanes", agregó. (afp/efe)