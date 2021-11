Alemania: falta de restricciones hacen temer una quinta ola

La cuarta ola de la pandemia sigue alcanzando cifras de contagio a niveles récords en Alemania. Es así como algunos estados ya han optado por el confinamiento y se espera que las autoridades tomen medidas para frenar lo que ocurre actualmente en el país. Sin embargo, el estancamiento de la campaña de vacunación y la tardanza en la adopción de restricciones encaminan la realidad germana hacia una quinta ola, tal como lo señaló el presidente del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, Lothar Wieler.

"Si no se logra una reducción de contactos y una aceleración de la campaña de vacunación tendremos también una quinta ola en Alemania", dijo Wieler recientemente. Un 67,9 por ciento de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus y un 70,4 por ciento al menos la primera dosis.

Desde hace semanas que no se logran progresos notables para alcanzar cifras que acerquen a Alemania a la inmunidad de rebaño lo que es atribuido en buena parte a la resistencia a vacunarse de parte de la población. Mientras tanto, los contagios siguen multiplicándose.

La incidencia semanal se situó este sábado en los 362,2 contagios por cada 100 mil habitantes, según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKI), lo que representa el nivel más alto desde el comienzo de la pandemia. Como resultado lógico, la presión hospitalaria también está creciendo y en algunas regiones y ciudades, entre ellas Berlín, los hospitales se encuentra cerca del límite de sus capacidades.

Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente de Vacunación (STIKO), Thomas Mertens, ha admitido que la vacuna no será la herramienta para romper la cuarta ola, debido a que sus efectos tardan varias semanas en notarse. "Para superar la situación actual las vacunas no tienen ningún papel", dijo Mertens en declaraciones al canal Phoenix. "Sin embargo es muy importante seguir vacunando de cara al año próximo", añadió.



Según Mertens parte importante del retardo en los efectos de las dosis de refuerzo se debe a que muchas de las personas que pueden obtener la tercera dosis no logran hacer citas sino hasta diciembre o enero.

La situación actual ha hecho que en Alemania se haga más actual la discusión sobre la vacuna obligatoria, al menos para determinados grupos, después de que en Austria se optara por la vacuna obligatoria para toda la población a partir de febrero de 2022. A ese respecto, Mertens dijo que la vacuna obligatoria podría tener sentido para personas que trabajen en determinados oficios o en determinados lugares, como residencias para la tercera edad u hospitales.



mn (efe, epd)