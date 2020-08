Alemania exige recuento independiente en Bielorrusia

El Gobierno alemán insistió este lunes (17.08.2020) en una revisión de los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia por parte de un organismo independiente como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y en la necesidad de abrir un diálogo nacional.

En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, subrayó la lógica de partir del mismo punto que ha desencadenado las protestas en Bielorrusia, es decir, del recuento de los votos, y dejar la revisión en manos de la OSCE, que "podría desempeñar un papel bueno e importante".

En la misma línea se expresó la portavoz de Exteriores, Maria Adebahr, quien señaló que la OSCE, como organización "neutral e inclusiva", "podría abrir en primer lugar una oportunidad para el diálogo".

"No cumplieron los estándares democráticos mínimos"

Seibert reiteró que las elecciones, en las que se proclamó ganador el actual presidente, Alexandr Lukashenko, que lleva 26 años en el poder, "no cumplieron los estándares democráticos mínimos" y no fueron "ni libres ni justas", y que el resultado oficial comunicado por la Comisión Electoral "no se corresponde con la opinión real en el país".

Señaló que los manifestantes que han salido en Bielorrusia a la calle para protestar por los resultados de los comicios están exigiendo derechos que deberían ser obvios y deben saber que "Europa está de su lado y observará muy de cerca el trato que reciban".

Agregó que, tanto para el Gobierno alemán como para la canciller, Angela Merkel, las tres exigencias fundamentales siguen siendo que las autoridades renuncien a la violencia contra manifestantes pacíficos, la liberación "inmediata y sin condiciones" de todos los presos políticos y un "diálogo nacional entre el gobierno, la oposición y la sociedad con el fin de superar esta crisis". (EFE)

